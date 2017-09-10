Меркель заподозрили в злоупотреблении служебным положением

Юрист из Берлина просить проверить перелеты канцлера ФРГ Ангелы Меркель по стране в рамках предвыборной кампании. Он полагает, что политик тратит на услуги авиации вооруженных сил в разы меньше, чем положено.
По данным журнала Spiegel, Меркель и ее окружение тратят на передвижение от одного населенного пункта к другому около 500 евро за перелет. При этом услуга должна стоить от 18 тыс. евро за час до 30 тыс. в зависимости от типа транспортного средства.
Адвокат, чье имя не раскрывается, заподозрил канцлера в злоупотреблении служебным положением, передает ТАСС.
По информации журнала, канцлер в этом году совершила около 50 перелетов по стране, используя авиацию Бундесвера. В Христианско-демократическом союзе, который возглавляет Меркель, комментировать ситуацию не стали.
Напомним, в Германии готовятся к выборам в Бундестаг, они пройдут 24 сентября. Ангелу Меркель, которая ездит по стране с предвыборными мероприятиями, не везде принимают ласково.
Адвокат, чье имя не раскрывается, заподозрил канцлера в злоупотреблении служебным положением, передает ТАСС.
По информации журнала, канцлер в этом году совершила около 50 перелетов по стране, используя авиацию Бундесвера. В Христианско-демократическом союзе, который возглавляет Меркель, комментировать ситуацию не стали.
Напомним, в Германии готовятся к выборам в Бундестаг, они пройдут 24 сентября. Ангелу Меркель, которая ездит по стране с предвыборными мероприятиями, не везде принимают ласково.
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