«НашПотребНадзор» сравнил популярные марки макарон

Из чего делают популярные макароны рожки? Кто из производителей старательно лепит их из мягкой пшеницы, а кто месит тесто из дешевой кукурузной муки и сои? Программа «НашПотребНадзор» попыталась разобраться.

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По европейским стандартам, макароны должны быть сделаны из полезных твердых сортов пшеницы. В России же можно лепить и из мягких и даже подмешивать кукурузную и соевую муку. В таких макаронах — ни клетчатки, ни витаминов, сплошь вредные пустые сахара.



Макароны, изготовленные из пшеницы твердых сортов, не должны слипаться, если, конечно, это не фальсификат или не очень качественное сырье. Однако спагетти из России категории «А» заставили программу «НашПотребНадзор» краснеть перед итальянцами. Больше половины из 10 образцов слиплись в кастрюле мертвой хваткой.



«Лапшу на уши», как объясняет эксперт, одни производители вешают с целью навариться: цену задирают — мол, продукт высшего качества, а благородную пшеницу на деле не досыпают.



Другие производители держат среднюю цену и того, что в состав добавлена мягкая пшеница, не скрывают. Многим россиянам, как показывают опросы, такие, кстати, нравятся намного больше независимо от цены. Так что всем любителям слегка разваристых макарон надо искать в составе информацию о том, что добавлена мука высшего сорта, или брать макароны категорий «Б» и «В».



Один из самых популярных видов макарон в России — рожки. Кстати, правильно произносить с ударением на последний слог. Программа «НашПотребНадзор» в обычных магазинах купила шесть упаковок рожков разных производителей, популярных среди россиян, и отправила их на экспертизу.



В некоторых образцах эксперты нашли вредные примеси и даже золу. Результаты — в видеоматериале.