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  • 09.09, 13:23

    Трое погибли в столкновении иномарки с грузовиком в ХМАО: фото с места

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    • Фото: 86.мвд.рф
    Трое погибли в столкновении иномарки с грузовиком в ХМАО: фото с места

    Трое погибли в столкновении иномарки с грузовиком в ХМАО: фото с места

    Трое погибли в столкновении иномарки с грузовиком в ХМАО: фото с места
  • Фото: 86.мвд.рф

    • В Ханты-Мансийском автономном округе выясняют обстоятельства аварии, жертвами которой стали три человека.

    Авария произошла в Сургутском районе около 10:00 по местному времени. На автодороге Сургут — Когалым водитель Toyota Camry вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN.

    Находившиеся в иномарке водитель, женщина и ребенок погибли. Судя по сообщению МВД, в легковой машине также был еще один ребенок, он выжил, пострадавшего с травмами доставили в больницу.

    Управление МВД по ХМАО: «В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также двое пассажиров (женщина и ребенок) погибли на месте происшествия, еще один ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медучреждение».

    Трое погибли в столкновении иномарки с грузовиком в ХМАО: фото с места. ХМАО/Югра, грузовики. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Трое погибли в столкновении иномарки с грузовиком в ХМАО: фото с места. ХМАО/Югра, грузовики. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает сайт ведомства.

    В субботу в регионе произошло другое крупное ДТП. Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, пострадали более 10 человек.

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