Трое погибли в столкновении иномарки с грузовиком в ХМАО: фото с места

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Ханты-Мансийском автономном округе выясняют обстоятельства аварии, жертвами которой стали три человека.
Авария произошла в Сургутском районе около 10:00 по местному времени. На автодороге Сургут — Когалым водитель Toyota Camry вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN.
Находившиеся в иномарке водитель, женщина и ребенок погибли. Судя по сообщению МВД, в легковой машине также был еще один ребенок, он выжил, пострадавшего с травмами доставили в больницу.
Управление МВД по ХМАО: «В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также двое пассажиров (женщина и ребенок) погибли на месте происшествия, еще один ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медучреждение».
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает сайт ведомства.
В субботу в регионе произошло другое крупное ДТП. Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, пострадали более 10 человек.
Находившиеся в иномарке водитель, женщина и ребенок погибли. Судя по сообщению МВД, в легковой машине также был еще один ребенок, он выжил, пострадавшего с травмами доставили в больницу.
Управление МВД по ХМАО: «В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также двое пассажиров (женщина и ребенок) погибли на месте происшествия, еще один ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медучреждение».
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает сайт ведомства.
В субботу в регионе произошло другое крупное ДТП. Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, пострадали более 10 человек.
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