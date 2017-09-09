В ХМАО при столкновении поезда с грузовиком пострадали 10 человек

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Ханты-Мансийском автономном округе грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом. Есть пострадавшие.
По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили 10 человек. Среди пострадавших — трое детей.
Пассажирский поезд следовал из Адлера в Нижневартовск.
Источник: «Грузовой автомобиль, по предварительным данным, выехал на нерегулируемый переезд в нарушение правил дорожного движения и допустил столкновение с пассажирским поездом, пострадали 10 человек, включая троих детей».
С рельсов сошла одна тележка пятого вагона, сообщает ТАСС. На месте работают оперативные службы. Причины аварии устанавливаются.
Пассажирский поезд следовал из Адлера в Нижневартовск.
Источник: «Грузовой автомобиль, по предварительным данным, выехал на нерегулируемый переезд в нарушение правил дорожного движения и допустил столкновение с пассажирским поездом, пострадали 10 человек, включая троих детей».
С рельсов сошла одна тележка пятого вагона, сообщает ТАСС. На месте работают оперативные службы. Причины аварии устанавливаются.
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