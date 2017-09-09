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  • 09.09, 10:20

    В ХМАО при столкновении поезда с грузовиком пострадали 10 человек

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    • Фото: ЧП В Нижневартовске /vk.com
    В ХМАО при столкновении поезда с грузовиком пострадали 10 человек

    В ХМАО при столкновении поезда с грузовиком пострадали 10 человек

    В ХМАО при столкновении поезда с грузовиком пострадали 10 человек
  • Фото: ЧП В Нижневартовске /vk.com

    • В Ханты-Мансийском автономном округе грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом. Есть пострадавшие.

    По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили 10 человек. Среди пострадавших — трое детей.

    Пассажирский поезд следовал из Адлера в Нижневартовск.

    Источник: «Грузовой автомобиль, по предварительным данным, выехал на нерегулируемый переезд в нарушение правил дорожного движения и допустил столкновение с пассажирским поездом, пострадали 10 человек, включая троих детей».

    С рельсов сошла одна тележка пятого вагона, сообщает ТАСС. На месте работают оперативные службы. Причины аварии устанавливаются.

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