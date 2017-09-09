Еда живая и мёртвая
ТВ-Эфир
Еда живая и мёртвая
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.09, 11:51
    В Сирии восстановлен крупный фармацевтический завод. Сирия, заводы и фабрики, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сирии восстановлен крупный фармацевтический завод

    В Сирии восстановлен крупный фармацевтический завод

    комментировать
    В Сирии восстановлен крупный фармацевтический завод

    В Сирии восстановлен крупный фармацевтический завод

    В Сирии восстановлен крупный фармацевтический завод

      В пригороде Дамаска удалось восстановить разрушенный боевиками крупный фармацевтический завод. Производство медпрепаратов вновь запущено.

      До войны здесь выпускали более 40 различных наименований таблеток, мазей и растворов. Сейчас, чтобы наверстать упущенное, коллектив завода работает в две смены.

      Несмотря на то, что фармпроизводство пока только набирает обороты, продукция уже поставляется в сотню сирийских аптек. Кроме того, намечается экспорт продукции в Россию. Здесь есть и своя лаборатория, в которой проводятся исследования по созданию аналогов западных препаратов.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru