В Сирии восстановлен крупный фармацевтический завод

В пригороде Дамаска удалось восстановить разрушенный боевиками крупный фармацевтический завод. Производство медпрепаратов вновь запущено.

До войны здесь выпускали более 40 различных наименований таблеток, мазей и растворов. Сейчас, чтобы наверстать упущенное, коллектив завода работает в две смены.



Несмотря на то, что фармпроизводство пока только набирает обороты, продукция уже поставляется в сотню сирийских аптек. Кроме того, намечается экспорт продукции в Россию. Здесь есть и своя лаборатория, в которой проводятся исследования по созданию аналогов западных препаратов.