Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 08.09, 22:12
    Водянова поблагодарила мужа за отказ от анорексичных моделей. мода, модели, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВодянова поблагодарила мужа за отказ от анорексичных моделей

    Водянова поблагодарила мужа за отказ от анорексичных моделей

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    Водянова поблагодарила мужа за отказ от анорексичных моделей

    Водянова поблагодарила мужа за отказ от анорексичных моделей

    Водянова поблагодарила мужа за отказ от анорексичных моделей

      Два fashion-гиганта из Франции выступили с заявлением, которое уже называют началом новой модной революции: десятки модных домов по всему миру решили окончательно отказаться от услуг излишне худых моделей.

      Два концерна, которым принадлежат десятки модных домов по всему миру, выпустили билль о правах моделей. Они обязуются не приглашать на кастинги девушек размера XS и меньше.

      Два года назад во Франции приняли закон, который вводит гигантские штрафы и даже грозит модельерам тюрьмой за использование худышек. Но мир моды живет по своим законам, да и где грань между стройностью и болезненной худобой, французские депутаты прописать так и не смогли. Зато теперь, когда за дело взялись два крупнейших игрока модного рынка, эксперты предсказывают, что гегемонии худышек действительно подходит конец. И не только во Франции, но и по всему миру.

      Чуть ли не активнее всех отказ от худых моделей лоббировал Антуан Арно, потомственный fashion-магнат. Его семья как раз и владеет одним из концернов, кроме того, он — гражданский муж Натальи Водяновой. После того как было объявлено о новых правилах, супермодель опубликовала фото Арно в Instagram и написала: «Спасибо тебе, моя любовь, за эту важную инициативу. Я знаю, сколько усилий было предпринято, чтобы это стало реальностью». Так что не исключено, что именно супермодель вдохновила возлюбленного на такие изменения.

      Does this (RUS ниже) include a shoulder massage late at night and coffee in bed in the morning? 👸🏼😝👸🏼 Luckily someone is taking care of our well-being, my fellow colleagues👯👭💃🏼👩🏼‍🚒👩🏾‍🎨👩🏻‍🔬👩🏻‍🌾💂🏻‍♀👱🏿‍♀👩🏽👩🏼‍🍳💃🏽🏃🏾‍♀🙋🏼💇🏾🤰🏻👸🏿👰🏻👌🏻❤ Thank you, my love @antoinearnault for this important initiative. I know how hard you worked to make it happen! ✊🏼🙌🏼💪🏼😎🙏🏻❤ #ModelsCharter 🇷🇺 А входит ли в эту инициативу массаж натруженных модельных плеч перед сном и кофе с круасаном ранним утром в постель 👸🏼😝👸🏼 Дорогие, коллеги-модели, наконец-то лидеры индустрии позаботятся о нашем здоровье и состоянии! 👯👭💃🏼👩🏼‍🚒👩🏾‍🎨👩🏻‍🔬👩🏻‍🌾💂🏻‍♀👱🏿‍♀👩🏽👩🏼‍🍳💃🏽🏃🏾‍♀🙋🏼💇🏾🤰🏻👸🏿👰🏻👌🏻❤ Спасибо тебе моя любовь @antoinearnault за эту важную инициативу. Я знаю, сколько усилий было предпринято, чтобы это стало реальностью. ✊🏼🙌🏼💪🏼😎🙏🏻❤#ModelsCharter #LVMH #Repost @antoinearnault ・・・ Proud to be at the initiative of this new standard for our sector. I am deeply committed to ensuring that the working relationship between LVMH brands, agencies, and models goes beyond simply complying with the legal requirements. See more here https://www.lvmh.com/news-documents/press-releases/lvmh-and-kering-have-drawn-up-a-charter-on-working-relations-with-fashion-models-and-their-well-being/ #ModelsCharter #LVMH

      Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)


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