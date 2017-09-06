Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.09, 15:40

    Французские дома мод отказались от слишком худых моделей

    комментировать

    Французские дома мод отказались от слишком худых моделей

    Французские дома мод отказались от слишком худых моделей

    Французские холдинги LVMH и Kering подписали хартию об отказе от работы с некоторыми моделями.

    В частности, холдинги решили не работать со слишком худыми манекенщицами. Для девушек решено установить минимально допустимый размер — 34 по французской шкале (XS или 40 по российским меркам).

    Кроме того, на взрослые фотосессии и показы не будут приглашать моделей, которым еще не исполнилось 16 лет.

    Как отмечает Local, ввести ограничения холдинги решили после обвинений в пропаганде анорексии. А в самих компаниях объяснили, что заботятся о здоровье моделей и хотят построить новые стандарты моды.

    LVMH принадлежат такие бренды, как Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy и Marc Jacobs, а Kering — Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen и Saint Laurent.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru