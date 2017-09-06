Французские дома мод отказались от слишком худых моделей

Французские холдинги LVMH и Kering подписали хартию об отказе от работы с некоторыми моделями.
В частности, холдинги решили не работать со слишком худыми манекенщицами. Для девушек решено установить минимально допустимый размер — 34 по французской шкале (XS или 40 по российским меркам).
Кроме того, на взрослые фотосессии и показы не будут приглашать моделей, которым еще не исполнилось 16 лет.
Как отмечает Local, ввести ограничения холдинги решили после обвинений в пропаганде анорексии. А в самих компаниях объяснили, что заботятся о здоровье моделей и хотят построить новые стандарты моды.
LVMH принадлежат такие бренды, как Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy и Marc Jacobs, а Kering — Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen и Saint Laurent.
Кроме того, на взрослые фотосессии и показы не будут приглашать моделей, которым еще не исполнилось 16 лет.
Как отмечает Local, ввести ограничения холдинги решили после обвинений в пропаганде анорексии. А в самих компаниях объяснили, что заботятся о здоровье моделей и хотят построить новые стандарты моды.
LVMH принадлежат такие бренды, как Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy и Marc Jacobs, а Kering — Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen и Saint Laurent.
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