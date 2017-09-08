Новый посол РФ в США Антонов встретился с Трампом

Президент США Дональд Трамп принял у себя нового посла России Анатолия Антонова.
Российский посол прибыл в Белый дом, чтобы вручить американскому лидеру верительные грамоты. Это стандартная процедура, которая по традиции проходит за закрытыми дверями. Считается, что после вручения грамот посол может формально приступать к исполнению своих обязанностей.
Два дня назад Антонов передал копии грамот в Госдепартамент США. Тогда же, комментируя текущую ситуацию в российско-американских отношениях, посол заявил, что выступает против дипломатической войны между двумя странами.
По его словам, атмосфера на встрече с президентом США была доброжелательная и конструктивная.
Анатолий Антонов: «Я был принят президентом Трампом, вручил верительные грамоты. Со своей стороны сказал ему, что мы рассчитываем на улучшение отношений в первую очередь между двумя странами».
Анатолий Антонов признался: ему хочется верить, что желание США прекратить политику контрмер будет реализовано. Новый посол добавил, что Россия в свою очередь стремится к доверительным и взаимовыгодным отношениям с США, сообщает ТАСС.
Анатолий Антонов: «Президент Трамп встретил дружелюбно и тепло. Мы условились с его коллегами, с его сотрудниками продолжать взаимодействие».
Антонов прибыл в Вашингтон 31 августа. На посту посла РФ в США он сменил Сергея Кисляка, который руководил российской дипмиссией в США с 2009 года.
Два дня назад Антонов передал копии грамот в Госдепартамент США. Тогда же, комментируя текущую ситуацию в российско-американских отношениях, посол заявил, что выступает против дипломатической войны между двумя странами.
По его словам, атмосфера на встрече с президентом США была доброжелательная и конструктивная.
Анатолий Антонов: «Я был принят президентом Трампом, вручил верительные грамоты. Со своей стороны сказал ему, что мы рассчитываем на улучшение отношений в первую очередь между двумя странами».
Анатолий Антонов признался: ему хочется верить, что желание США прекратить политику контрмер будет реализовано. Новый посол добавил, что Россия в свою очередь стремится к доверительным и взаимовыгодным отношениям с США, сообщает ТАСС.
Анатолий Антонов: «Президент Трамп встретил дружелюбно и тепло. Мы условились с его коллегами, с его сотрудниками продолжать взаимодействие».
Антонов прибыл в Вашингтон 31 августа. На посту посла РФ в США он сменил Сергея Кисляка, который руководил российской дипмиссией в США с 2009 года.
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