В Госдуме ответили на заявление Госдепа о политике «око за око»

В Госдуме РФ прокомментировали слова официального представителя Госдепа Хизер Наойерт о том, что США не хотят продолжать в отношении России политику «око за око».
Первый запред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ответил на заявление Хизер Нойерт. Он подчеркнул, что за словами официального представителя Госдепартамента США о желании остановить политику «око за око» должны последовать реальные действия, передает RT.
Дмитрий Новиков: «Любая война когда-нибудь заканчивается, в том числе и война дипломатическая. Заявление, которое последовало из недр Госдепартамента, означает, что там есть понимание того, что рано или поздно необходимо прекращать войну на дипломатическом фронте. Пока это только слова. За словами должны последовать действия. Будем надеяться, что так и будет».
Хизер Нойерт заявила не недавнем брифинге, что Госдепартамент хочет улучшить отношения с российской стороной и прекратить обмен санкционными действиями.
Напомним, в конце августа власти США закрыли генконсульство РФ в Сан-Франциско торговое представительство России в Вашингтоне и его офис в Нью-Йорке. В этих дипломатических объектах РФ американские правоохранители провели обыски.
Президент Владимир Путин, комментируя ситуацию, высказал мнение, что изъятие дипломатических объектов РФ в США является грубым нарушением имущественных прав российской стороны.
Решение о закрытии генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгпредставительств в Вашингтоне и Нью-Йорке было принято в ответ на сокращение численности дипмиссии США в России.
Дмитрий Новиков: «Любая война когда-нибудь заканчивается, в том числе и война дипломатическая. Заявление, которое последовало из недр Госдепартамента, означает, что там есть понимание того, что рано или поздно необходимо прекращать войну на дипломатическом фронте. Пока это только слова. За словами должны последовать действия. Будем надеяться, что так и будет».
Хизер Нойерт заявила не недавнем брифинге, что Госдепартамент хочет улучшить отношения с российской стороной и прекратить обмен санкционными действиями.
Напомним, в конце августа власти США закрыли генконсульство РФ в Сан-Франциско торговое представительство России в Вашингтоне и его офис в Нью-Йорке. В этих дипломатических объектах РФ американские правоохранители провели обыски.
Президент Владимир Путин, комментируя ситуацию, высказал мнение, что изъятие дипломатических объектов РФ в США является грубым нарушением имущественных прав российской стороны.
Решение о закрытии генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгпредставительств в Вашингтоне и Нью-Йорке было принято в ответ на сокращение численности дипмиссии США в России.
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