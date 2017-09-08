Единая система рекомендаций подстрахует врачей от ошибок

Российские врачи начнут работать по шаблону. К концу следующего года все регионы перейдут на единую систему клинических рекомендаций.
На первый взгляд, перспектива унифицированного подхода врачей к пациентам пугает. Мы давно привыкли к тому, что в 23-м кабинете — доктор заурядный, а в 25-м — опытный, грамотный, да к тому же еще и талантливый. А тут все будут работать в соответствии с какими-то клиническими рекомендациями.
На самом деле все не так страшно. Напротив, рекомендации защитят пациента от возможных ошибок посредственного терапевта, онколога или кардиолога.
Павел Богомолов, директор клиники, врач: «По сути, описание стандартных процедур, их порядок и интерпретация результатов — для того, чтобы поставить грамотный диагноз и назначить адекватное современное лечение. По сути, клинические рекомендации являются квинтэссенцией доказательной медицины. А медицина, как мы с вами уже знаем прекрасно, — это наука, которая имеет соответствующий математический аппарат для обработки большого объема данных и выработки статистически достоверных рекомендаций. В диагностике и лечении».
Другими словами, у врачей будет четкий алгоритм диагностики и лечения разных заболеваний. И с доктора спросят, если он не назначил то или иное обследование или лекарство, а больному стало хуже. В США, например, где клинические рекомендации уже норма, несколько лет назад взяли и подсчитали, сколько совершается врачебных ошибок: порядка 100 тысяч в год. И это лишь те, что привели к негативным последствиям. Медиков стали контролировать. В первую очередь перенесли все истории болезни с бумаги в компьютер. Результат: количество ошибок сократилось в 2,5 раза.
Подробнее — в материале.
На самом деле все не так страшно. Напротив, рекомендации защитят пациента от возможных ошибок посредственного терапевта, онколога или кардиолога.
Павел Богомолов, директор клиники, врач: «По сути, описание стандартных процедур, их порядок и интерпретация результатов — для того, чтобы поставить грамотный диагноз и назначить адекватное современное лечение. По сути, клинические рекомендации являются квинтэссенцией доказательной медицины. А медицина, как мы с вами уже знаем прекрасно, — это наука, которая имеет соответствующий математический аппарат для обработки большого объема данных и выработки статистически достоверных рекомендаций. В диагностике и лечении».
Другими словами, у врачей будет четкий алгоритм диагностики и лечения разных заболеваний. И с доктора спросят, если он не назначил то или иное обследование или лекарство, а больному стало хуже. В США, например, где клинические рекомендации уже норма, несколько лет назад взяли и подсчитали, сколько совершается врачебных ошибок: порядка 100 тысяч в год. И это лишь те, что привели к негативным последствиям. Медиков стали контролировать. В первую очередь перенесли все истории болезни с бумаги в компьютер. Результат: количество ошибок сократилось в 2,5 раза.
Подробнее — в материале.
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