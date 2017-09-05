Минздрав предложит российским врачам работать по новым стандантам

В России внедряют систему клинических рекомендаций для врачей, а к концу следующего года единые стандарты распространят на все регионы.
К 2019 году всем российским врачам предложат работать по национальной системе клинических рекомендаций при основных заболеваниях, сообщили «Известиям» в Минздраве.
Планируется, что медики будут опираться в своей работе на общие стандарты: система подскажет специалисту, какие конкретные действия необходимо совершить при лечении определенного заболевания, предложит список медикаментов, опишет методы диагностики и лечения. Все это поможет врачу принять правильное решение, уверены в ведомстве.
Инициатива носит рекомендательный характер, врач может отступить от правил, но при возникновении спорных ситуаций ему придется объяснить свое решение.
Клинические рекомендации закреплены в Федеральном законе №323 «Об основах охраны здоровья», уже создан электронный рубрикатор и системы быстрого поиска алгоритмов диагностики и лечения. Внедрение системы клинических рекомендаций во всех регионах завершат до конца 2018 года.
Планируется, что медики будут опираться в своей работе на общие стандарты: система подскажет специалисту, какие конкретные действия необходимо совершить при лечении определенного заболевания, предложит список медикаментов, опишет методы диагностики и лечения. Все это поможет врачу принять правильное решение, уверены в ведомстве.
Инициатива носит рекомендательный характер, врач может отступить от правил, но при возникновении спорных ситуаций ему придется объяснить свое решение.
Клинические рекомендации закреплены в Федеральном законе №323 «Об основах охраны здоровья», уже создан электронный рубрикатор и системы быстрого поиска алгоритмов диагностики и лечения. Внедрение системы клинических рекомендаций во всех регионах завершат до конца 2018 года.
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