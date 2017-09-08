В Миассе накрыли ячейку турецкого культа самоубийств

Участников международной оккультной секты «Союз мирового братства» задержали в Челябинской области.
Операцию сотрудники ФСБ провели в небольшом городе Миасс. Они пришли в офис организации как раз в тот момент, когда там шла лекция. Во время обыска силовики изъяли огромное количество литературы. Проповедника задержали, а материалы проверки передали в прокуратуру.
Наталья Мамаева, старший помощник прокурора Челябинской области: «Данная организация не зарегистрирована по месту своей деятельности и, по сути, носит конспиративный характер. В связи с нарушением законодательства о свободе слова, совести и вероисповедания в отношении жителей Миасса возбуждены два административных дела».
За незаконную миссионерскую деятельность участников организации не только оштрафовали. В самое ближайшее время против них могут возбудить уголовное дело, если выяснится, что последователей культа вовлекали в организацию обманным путем.
Известно, что штаб-квартира организации расположена в Турции. Лидеры братства обычно призывают своих адептов к совершению самоубийств, поскольку считают, что Земля обречена.
Наталья Мамаева, старший помощник прокурора Челябинской области: «Данная организация не зарегистрирована по месту своей деятельности и, по сути, носит конспиративный характер. В связи с нарушением законодательства о свободе слова, совести и вероисповедания в отношении жителей Миасса возбуждены два административных дела».
За незаконную миссионерскую деятельность участников организации не только оштрафовали. В самое ближайшее время против них могут возбудить уголовное дело, если выяснится, что последователей культа вовлекали в организацию обманным путем.
Известно, что штаб-квартира организации расположена в Турции. Лидеры братства обычно призывают своих адептов к совершению самоубийств, поскольку считают, что Земля обречена.
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