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  • 08.09, 16:08
    В Миассе накрыли ячейку турецкого культа самоубийств. самоубийства, секты, ФСБ, Челябинская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Миассе накрыли ячейку турецкого культа самоубийств

    В Миассе накрыли ячейку турецкого культа самоубийств

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    В Миассе накрыли ячейку турецкого культа самоубийств

    В Миассе накрыли ячейку турецкого культа самоубийств

    В Миассе накрыли ячейку турецкого культа самоубийств

      Участников международной оккультной секты «Союз мирового братства» задержали в Челябинской области.

      Операцию сотрудники ФСБ провели в небольшом городе Миасс. Они пришли в офис организации как раз в тот момент, когда там шла лекция. Во время обыска силовики изъяли огромное количество литературы. Проповедника задержали, а материалы проверки передали в прокуратуру.

      Наталья Мамаева, старший помощник прокурора Челябинской области: «Данная организация не зарегистрирована по месту своей деятельности и, по сути, носит конспиративный характер. В связи с нарушением законодательства о свободе слова, совести и вероисповедания в отношении жителей Миасса возбуждены два административных дела».

      За незаконную миссионерскую деятельность участников организации не только оштрафовали. В самое ближайшее время против них могут возбудить уголовное дело, если выяснится, что последователей культа вовлекали в организацию обманным путем.

      Известно, что штаб-квартира организации расположена в Турции. Лидеры братства обычно призывают своих адептов к совершению самоубийств, поскольку считают, что Земля обречена.

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