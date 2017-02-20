В Челябинской области обнаружили адептов турецкого культа самоубийств

Служители турецкого оккультного объединения «Союз мирового братства», пропагандирующего совершение самоубийств, обнаружены в Челябинской области.
О деятельности секты на территории региона стало известно после того, как в миссионерский отдел Челябинской епархии была передана литература культа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу епархии.
По данным пресс-службы епархии, уже известно о деятельности отделений «Союза мирового братства» в Челябинске и Миассе. Сообщается, что в группы сектантов входят преимущественно женщины, которые позже приводят с собой детей. Сколько жителей региона попали под влияние объединения и совершили самоубийство, в епархии пока не знают. Всю полученную информацию миссионерский отдел передал в правоохранительные органы.
«Союз мирового братства» — запрещенная во многих странах секта, доктрина которой содержит пропаганду суицида. Входит в число самых опасных тоталитарных организаций.
По данным пресс-службы епархии, уже известно о деятельности отделений «Союза мирового братства» в Челябинске и Миассе. Сообщается, что в группы сектантов входят преимущественно женщины, которые позже приводят с собой детей. Сколько жителей региона попали под влияние объединения и совершили самоубийство, в епархии пока не знают. Всю полученную информацию миссионерский отдел передал в правоохранительные органы.
«Союз мирового братства» — запрещенная во многих странах секта, доктрина которой содержит пропаганду суицида. Входит в число самых опасных тоталитарных организаций.
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