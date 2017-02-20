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  • 20.02, 15:49

В Челябинской области обнаружили адептов турецкого культа самоубийств

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В Челябинской области обнаружили адептов турецкого культа самоубийств

В Челябинской области обнаружили адептов турецкого культа самоубийств

Служители турецкого оккультного объединения «Союз мирового братства», пропагандирующего совершение самоубийств, обнаружены в Челябинской области.

О деятельности секты на территории региона стало известно после того, как в миссионерский отдел Челябинской епархии была передана литература культа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу епархии.

По данным пресс-службы епархии, уже известно о деятельности отделений «Союза мирового братства» в Челябинске и Миассе. Сообщается, что в группы сектантов входят преимущественно женщины, которые позже приводят с собой детей. Сколько жителей региона попали под влияние объединения и совершили самоубийство, в епархии пока не знают. Всю полученную информацию миссионерский отдел передал в правоохранительные органы.

«Союз мирового братства» — запрещенная во многих странах секта, доктрина которой содержит пропаганду суицида. Входит в число самых опасных тоталитарных организаций.

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