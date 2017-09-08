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  • 08.09, 13:06
    WSJ прогнозирует дефицит iPhone 8 из-за сбоя на производстве. Apple, iPhone, Китай, гаджеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВWSJ прогнозирует дефицит iPhone 8 из-за сбоя на производстве

    WSJ прогнозирует дефицит iPhone 8 из-за сбоя на производстве

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    WSJ прогнозирует дефицит iPhone 8 из-за сбоя на производстве

    WSJ прогнозирует дефицит iPhone 8 <nobr>из-за</nobr> сбоя на производстве

      Аудитории компании Apple, которая замерла в ожидании выхода iPhone 8, похоже, придется запастись терпением. По информации газеты The Wall Street Journal, с поставками новой модели возможны серьезные перебои.

      Еще летом на заводе компании Foxconn в китайском Чжэнчжоу, где собирают восьмой iPhone, произошел сбой, в результате чего график производства сдвинулся на месяц.

      Возможно, причина в том, что Apple решила убрать с корпуса смартфона физическую кнопку «домой», а встроить сканер отпечатка пальца в экран оказалось сложнее, чем рассчитывали.

      Сообщается, что на заводе Foxconn уже аврал: сотрудникам обещают бонусы, если они приведут новые рабочие руки. При этом на производстве уже работают 250 тысяч человек.

      Презентация восьмого iPhone назначена на 12 сентября.

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