WSJ прогнозирует дефицит iPhone 8 из-за сбоя на производстве

Аудитории компании Apple, которая замерла в ожидании выхода iPhone 8, похоже, придется запастись терпением. По информации газеты The Wall Street Journal, с поставками новой модели возможны серьезные перебои.
Еще летом на заводе компании Foxconn в китайском Чжэнчжоу, где собирают восьмой iPhone, произошел сбой, в результате чего график производства сдвинулся на месяц.
Возможно, причина в том, что Apple решила убрать с корпуса смартфона физическую кнопку «домой», а встроить сканер отпечатка пальца в экран оказалось сложнее, чем рассчитывали.
Сообщается, что на заводе Foxconn уже аврал: сотрудникам обещают бонусы, если они приведут новые рабочие руки. При этом на производстве уже работают 250 тысяч человек.
Презентация восьмого iPhone назначена на 12 сентября.
Возможно, причина в том, что Apple решила убрать с корпуса смартфона физическую кнопку «домой», а встроить сканер отпечатка пальца в экран оказалось сложнее, чем рассчитывали.
Сообщается, что на заводе Foxconn уже аврал: сотрудникам обещают бонусы, если они приведут новые рабочие руки. При этом на производстве уже работают 250 тысяч человек.
Презентация восьмого iPhone назначена на 12 сентября.
Scoring a 10th-anniversary iPhone could be hard in September, but what about December?https://t.co/SYXqnNqlZC— Wall Street Journal (@WSJ) September 8, 2017
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