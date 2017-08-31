Apple назвала дату презентации iPhone 8

Корпорация Apple назвала официальную дату презентации нового iPhone 8.
По данным издания The Verge, компания уже разослала приглашения на торжественное мероприятие. В них сообщается, что новый гаджет будет представлен публике 12 сентября. В тексте приглашения говорится: «Давайте встретимся у нас».
Отмечается, что презентация станет первым публичным мероприятием на территории нового кампуса Apple Park в Купертино, штат Калифорния, а пресс-конференция пройдет в театре, названном в честь Стива Джобса.
По некоторым данным, помимо новой модели смартфона, на презентации Apple покахжет обновленные iPhone 7 и 7+ с возможностью беспроводной зарядки. Кроме этого, возможна демонстрация новых Apple Watch с поддержкой LTE.
Отмечается, что презентация станет первым публичным мероприятием на территории нового кампуса Apple Park в Купертино, штат Калифорния, а пресс-конференция пройдет в театре, названном в честь Стива Джобса.
По некоторым данным, помимо новой модели смартфона, на презентации Apple покахжет обновленные iPhone 7 и 7+ с возможностью беспроводной зарядки. Кроме этого, возможна демонстрация новых Apple Watch с поддержкой LTE.
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