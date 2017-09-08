Жители возвращаются в сирийский Африн под защиту российской военной полиции

На севере Сирии в так называемой зоне деконфликтации в провинции Алеппо, в районе города Африн, на дежурство заступила российская военная полиция. Для обеспечения соблюдения перемирия развернуты наблюдательные пункты.
В Минобороны ранее сообщали, что возле Африна размещено одно из отделений российского Центра по примирению. В этом районе находится линия соприкосновения отрядов курдского ополчения и формирований сирийской свободной армии, подконтрольных Турции.
Виктор Фролов, сотрудник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «За последние несколько дней в свои дома вернулась 51 семья. Из них из лагеря беженцев „Джибрин“ вернулись пять семей. Наблюдателями военной полиции зафиксирована высокая активность возвращения мирных жителей. Также центром были переданы 200 школьных укомплектованных рюкзаков в город Африн и 500 килограммов медикаментов от юнармейцев России».
Сейчас в районе Африн на дежурство заступила российская военная полиция. Для обеспечения соблюдения перемирия в зоне деконфликтации в сторону линии соприкосновения с противником развернуты наблюдательные пункты. В конце августа в данном кантоне был создан комитет национального примирения, подобный тем, что действуют в созданных на территории Сирии зонах деэскалации.
Между тем в районе Дейр-эз-Зора российские ВКС нанесли точечный авиаудар, уничтожив командный пункт, узел связи и около 40 боевиков запрещенной в нашей стране группировки ИГИЛ. Об этом сегодня сообщило Минобороны России.
По нескольким каналам была получена информация о проведении в окрестностях города совещания влиятельных командиров террористических отрядов. Они планировали выработать срочные меры в связи со стремительным наступлением сирийских правительственных войск на Дейр-эз-Зор, уточнили в нашем оборонном ведомстве.
После этого с авиабазы Хмеймим подняли самолеты Су-34 и Су-35 ВКС России, которые нанесли удар бетонобойными бомбами. Среди уничтоженных боевиков — амир Дейр-эз-Зора, который отвечал за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГИЛ, а также так называемый министр войны ИГИЛ Гулмурод Халимов. Эта операция позволила ускорить освобождение города.
Виктор Фролов, сотрудник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «За последние несколько дней в свои дома вернулась 51 семья. Из них из лагеря беженцев „Джибрин“ вернулись пять семей. Наблюдателями военной полиции зафиксирована высокая активность возвращения мирных жителей. Также центром были переданы 200 школьных укомплектованных рюкзаков в город Африн и 500 килограммов медикаментов от юнармейцев России».
Сейчас в районе Африн на дежурство заступила российская военная полиция. Для обеспечения соблюдения перемирия в зоне деконфликтации в сторону линии соприкосновения с противником развернуты наблюдательные пункты. В конце августа в данном кантоне был создан комитет национального примирения, подобный тем, что действуют в созданных на территории Сирии зонах деэскалации.
Между тем в районе Дейр-эз-Зора российские ВКС нанесли точечный авиаудар, уничтожив командный пункт, узел связи и около 40 боевиков запрещенной в нашей стране группировки ИГИЛ. Об этом сегодня сообщило Минобороны России.
По нескольким каналам была получена информация о проведении в окрестностях города совещания влиятельных командиров террористических отрядов. Они планировали выработать срочные меры в связи со стремительным наступлением сирийских правительственных войск на Дейр-эз-Зор, уточнили в нашем оборонном ведомстве.
После этого с авиабазы Хмеймим подняли самолеты Су-34 и Су-35 ВКС России, которые нанесли удар бетонобойными бомбами. Среди уничтоженных боевиков — амир Дейр-эз-Зора, который отвечал за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГИЛ, а также так называемый министр войны ИГИЛ Гулмурод Халимов. Эта операция позволила ускорить освобождение города.
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