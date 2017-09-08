Хореограф рассказал о волнении участников проекта «Ты супер! Танцы»

О том, как сурово судьба порой обходится с теми, кто с детства лишен родительской заботы, не понаслышке знают участники проекта НТВ «Ты супер! Танцы». Но сейчас обо всех своих горестях они стараются не вспоминать, да и не до того, ведь осталась всего пара дней до очередного этапа состязаний.
А вот у наставников, тренирующих своих подопечных перед выходом на большую сцену, порой холодок пробегает по спине, когда они узнают, через что пришлось пройти этим мальчишкам и девчонкам, которые сейчас так старательно отрабатывают танцевальные па. За репетициями участников проекта следит корреспондент НТВ Анастасия Пак.
До следующего конкурсного дня осталось двое суток. Участники проекта «Ты супер! Танцы» напряжены. Каждому конкурсанту сейчас нужно не только отрепетировать номер, но еще и запомнить все, что будет после выступления: общение с ведущими и членами жюри. И каждый шаг по сцене с юными танцовщиками повторяет один из семи хореографов проекта Юрий Воробьёв.
Юрий Воробьёв, хореограф проекта «Ты супер! Танцы»: «Это для них ново. Это сцена, которой они пока еще боятся. Но они смогут и выйдут на нее, когда будут сцена, зрители, жюри».
Юра все время шутит и старается не думать о том, что пережили его ученики в прошлом. Детство Вики Карбышевой — это голод, холод, постоянный страх и синяки от ежедневных побоев.
Виктория Карбышева, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Я только помню, что меня избивали в семье, как моя мама пила».
Мать родила Вику от одного собутыльника, а потом ушла к другому. И женщина, и ее сожитель погибли в один день: заживо сгорели в пламени пожара. Вике повезло, она в тот день была у бабушки. И с того дня осталась у нее насовсем.
Вика своего выступления и боится, и, в то же самое время, очень ждет. Еще немного, и режиссеры отдадут команду: «Свет, камеры, мотор».
Следующий этап конкурса «Ты супер! Танцы» смотрите в эфире НТВ в субботу в 20:00.
До следующего конкурсного дня осталось двое суток. Участники проекта «Ты супер! Танцы» напряжены. Каждому конкурсанту сейчас нужно не только отрепетировать номер, но еще и запомнить все, что будет после выступления: общение с ведущими и членами жюри. И каждый шаг по сцене с юными танцовщиками повторяет один из семи хореографов проекта Юрий Воробьёв.
Юрий Воробьёв, хореограф проекта «Ты супер! Танцы»: «Это для них ново. Это сцена, которой они пока еще боятся. Но они смогут и выйдут на нее, когда будут сцена, зрители, жюри».
Юра все время шутит и старается не думать о том, что пережили его ученики в прошлом. Детство Вики Карбышевой — это голод, холод, постоянный страх и синяки от ежедневных побоев.
Виктория Карбышева, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Я только помню, что меня избивали в семье, как моя мама пила».
Мать родила Вику от одного собутыльника, а потом ушла к другому. И женщина, и ее сожитель погибли в один день: заживо сгорели в пламени пожара. Вике повезло, она в тот день была у бабушки. И с того дня осталась у нее насовсем.
Вика своего выступления и боится, и, в то же самое время, очень ждет. Еще немного, и режиссеры отдадут команду: «Свет, камеры, мотор».
Следующий этап конкурса «Ты супер! Танцы» смотрите в эфире НТВ в субботу в 20:00.
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