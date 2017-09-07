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  • 07.09, 18:54
    Участники «Ты супер! Танцы» отрабатывают первый выход на большую сцену. артисты, дети и подростки, знаменитости, Ты супер Танцы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники «Ты супер! Танцы» отрабатывают первый выход на большую сцену

    Участники «Ты супер! Танцы» отрабатывают первый выход на большую сцену

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    Участники «Ты супер! Танцы» отрабатывают первый выход на большую сцену

    Участники «Ты супер! Танцы» отрабатывают первый выход на большую сцену

    Участники «Ты супер! Танцы» отрабатывают первый выход на большую сцену

      На проекте НТВ «Ты супер! Танцы» завершается подготовка ко второму конкурсному дню. Участникам предстоит выйти на сцену уже в эту субботу.

      Участники проекта «Ты супер! Танцы» отрабатывают номера по несколько часов в день. При этом справляться придется не только с техникой танца, но и с нервами. Далеко не у всех есть опыт выступлений перед аудиторией. Так что без советов наставников юным артистам не обойтись.

      Поддержка тех, кто оказался рядом, этим детям необходима особенно. У каждого за плечами — тяжелые испытания. Так, участница Вика Карбышева едва не оказалась в детском доме. От этого ее спасла бабушка.

      Виктория Карбышева, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Она просто не хотела, чтобы я попала в детский дом. Она решила, чтобы у меня была семья, чтобы я чего-то добилась в жизни. Поэтому я сейчас с ней живу. Я очень сильно люблю, и никакой другой мамы мне не надо!»

      Сейчас ребята стараются не вспоминать о прошлом. Ведь каждый стремится исполнить свою мечту — стать известным танцором. Для этого они и пришли в самый масштабный танцевальный проект для детей «Ты супер! Танцы». Чему научились артисты, увидим уже в эту субботу.

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