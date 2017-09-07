Участники «Ты супер! Танцы» отрабатывают первый выход на большую сцену

На проекте НТВ «Ты супер! Танцы» завершается подготовка ко второму конкурсному дню. Участникам предстоит выйти на сцену уже в эту субботу.
Участники проекта «Ты супер! Танцы» отрабатывают номера по несколько часов в день. При этом справляться придется не только с техникой танца, но и с нервами. Далеко не у всех есть опыт выступлений перед аудиторией. Так что без советов наставников юным артистам не обойтись.
Поддержка тех, кто оказался рядом, этим детям необходима особенно. У каждого за плечами — тяжелые испытания. Так, участница Вика Карбышева едва не оказалась в детском доме. От этого ее спасла бабушка.
Виктория Карбышева, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Она просто не хотела, чтобы я попала в детский дом. Она решила, чтобы у меня была семья, чтобы я чего-то добилась в жизни. Поэтому я сейчас с ней живу. Я очень сильно люблю, и никакой другой мамы мне не надо!»
Сейчас ребята стараются не вспоминать о прошлом. Ведь каждый стремится исполнить свою мечту — стать известным танцором. Для этого они и пришли в самый масштабный танцевальный проект для детей «Ты супер! Танцы». Чему научились артисты, увидим уже в эту субботу.
Поддержка тех, кто оказался рядом, этим детям необходима особенно. У каждого за плечами — тяжелые испытания. Так, участница Вика Карбышева едва не оказалась в детском доме. От этого ее спасла бабушка.
Виктория Карбышева, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Она просто не хотела, чтобы я попала в детский дом. Она решила, чтобы у меня была семья, чтобы я чего-то добилась в жизни. Поэтому я сейчас с ней живу. Я очень сильно люблю, и никакой другой мамы мне не надо!»
Сейчас ребята стараются не вспоминать о прошлом. Ведь каждый стремится исполнить свою мечту — стать известным танцором. Для этого они и пришли в самый масштабный танцевальный проект для детей «Ты супер! Танцы». Чему научились артисты, увидим уже в эту субботу.
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