Движение поездов на Белорусском направлении МЖД восстановлено

Полностью все восстановительные работы на путях у платформы Здравница железнодорожники завершат ночью.
Подмосковные электрички задерживаются или следуют с увеличенными интервалами по Белорусскому направлению Московской железной дороги после аварии на железнодорожных путях, которая произошла в четверг вечером в районе платформы Здравница.
Сообщение пресс-службы Московской железной дороги: «Движение поездов на Белорусском направлении МЖД полностью восстановлено. В 23:10 железнодорожники восстановили движение поездов на втором главном пути перегона Одинцово — Голицыно Белорусского направления МЖД по временной схеме: пригородные поезда по направлению в Москву проходят платформу Здравница без остановки. В настоящее время на участке движение поездов осуществляется по всем путям».
В ведомстве уточнили, что в результате происшествия в пути задержались пассажирские поезда №7 Москва — Брест, №1 Москва — Минск, №39 Москва — Полоцк и №55 Москва — Гомель. Также с опозданием Белорусский вокзал Москвы прибыли две «Ласточки» из Смоленска.
Планируется, восстановительные работы будут завершены ночью. После этого следующие в Москву электрички вновь станут делать остановку у платформы Здравница, пишет РИА Новости.
Напомним, причиной ЧП стало падение контактной опоры на рельсы. Было остановлено движение поездов в обоих направлениях. Между станциями Одинцово и Голицыно курсировали компенсационные автобусы.
Сообщение пресс-службы Московской железной дороги: «Движение поездов на Белорусском направлении МЖД полностью восстановлено. В 23:10 железнодорожники восстановили движение поездов на втором главном пути перегона Одинцово — Голицыно Белорусского направления МЖД по временной схеме: пригородные поезда по направлению в Москву проходят платформу Здравница без остановки. В настоящее время на участке движение поездов осуществляется по всем путям».
В ведомстве уточнили, что в результате происшествия в пути задержались пассажирские поезда №7 Москва — Брест, №1 Москва — Минск, №39 Москва — Полоцк и №55 Москва — Гомель. Также с опозданием Белорусский вокзал Москвы прибыли две «Ласточки» из Смоленска.
Планируется, восстановительные работы будут завершены ночью. После этого следующие в Москву электрички вновь станут делать остановку у платформы Здравница, пишет РИА Новости.
Напомним, причиной ЧП стало падение контактной опоры на рельсы. Было остановлено движение поездов в обоих направлениях. Между станциями Одинцово и Голицыно курсировали компенсационные автобусы.
Комментарии