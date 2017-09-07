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  • 08.09, 00:58

    Из-за аварии перекрыли движение поездов на Белорусском направлении МЖД

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    • Фото: ГУ МЧС России по Московской области
    <nobr>Из-за</nobr> аварии перекрыли движение поездов на Белорусском направлении МЖД

    Из-за аварии перекрыли движение поездов на Белорусском направлении МЖД

    <nobr>Из-за</nobr> аварии перекрыли движение поездов на Белорусском направлении МЖД
  • Фото: ГУ МЧС России по Московской области

    • Контактная опора упала на железнодорожные пути на Белорусском направлении Московской железной дороги. Движение поездов остановлено.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, авария произошла в районе платформы Здравница. Опора контактной сети накренилась и упала на рельсы.

    В результате происшествия приостановлено движение поездов в обоих направлениях. Задержаны не менее 4 пассажирских и 10 пригородных поездов. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

    На вокзалах и железнодорожных станциях пассажиров информируют о задержке с помощью систем громкой связи. Между станциями Одинцово и Голицыно запущены компенсационные автобусные маршруты.

    Управление полиции на транспорте начало проверку всех обстоятельств происшествия.

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