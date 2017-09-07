Из-за аварии перекрыли движение поездов на Белорусском направлении МЖД

Контактная опора упала на железнодорожные пути на Белорусском направлении Московской железной дороги. Движение поездов остановлено.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, авария произошла в районе платформы Здравница. Опора контактной сети накренилась и упала на рельсы.
В результате происшествия приостановлено движение поездов в обоих направлениях. Задержаны не менее 4 пассажирских и 10 пригородных поездов. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
На вокзалах и железнодорожных станциях пассажиров информируют о задержке с помощью систем громкой связи. Между станциями Одинцово и Голицыно запущены компенсационные автобусные маршруты.
Управление полиции на транспорте начало проверку всех обстоятельств происшествия.
В результате происшествия приостановлено движение поездов в обоих направлениях. Задержаны не менее 4 пассажирских и 10 пригородных поездов. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
На вокзалах и железнодорожных станциях пассажиров информируют о задержке с помощью систем громкой связи. Между станциями Одинцово и Голицыно запущены компенсационные автобусные маршруты.
Управление полиции на транспорте начало проверку всех обстоятельств происшествия.
Комментарии