В Москве восстановили движение после массовой аварии на Варшавском шоссе

Столкнувшиеся на Варшавском шоссе пять автомобилей на два часа блокировали проезд по магистрали.
Как передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы, движение по Варшавскому шоссе полностью восстановлено по всем полосам.
В ГИБДД также уточнили, что в аварии на Варшавском шоссе в районе дома 40 столкнулись пять автомобилей, а не семь, как сообщалось ранее.
В автокатастрофе пострадали 2 человека, им оказывают медицинскую помощь. Движение транспорта в сторону области было блокировано, образовалась десятикилометровая пробка.
В ГИБДД также уточнили, что в аварии на Варшавском шоссе в районе дома 40 столкнулись пять автомобилей, а не семь, как сообщалось ранее.
В автокатастрофе пострадали 2 человека, им оказывают медицинскую помощь. Движение транспорта в сторону области было блокировано, образовалась десятикилометровая пробка.
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