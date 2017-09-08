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  • 08.09, 00:58

    В Москве восстановили движение после массовой аварии на Варшавском шоссе

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    • Фото: Макс Борисов/ vk.com
    В Москве восстановили движение после массовой аварии на Варшавском шоссе

    В Москве восстановили движение после массовой аварии на Варшавском шоссе

    В Москве восстановили движение после массовой аварии на Варшавском шоссе
  • Фото: Макс Борисов/ vk.com

    • Столкнувшиеся на Варшавском шоссе пять автомобилей на два часа блокировали проезд по магистрали.

    Как передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы, движение по Варшавскому шоссе полностью восстановлено по всем полосам.

    В ГИБДД также уточнили, что в аварии на Варшавском шоссе в районе дома 40 столкнулись пять автомобилей, а не семь, как сообщалось ранее.

    смотретьВ Москве на Варшавском шоссе столкнулись 7 машин
    В Москве на Варшавском шоссе столкнулись 7 машин
    В автокатастрофе пострадали 2 человека, им оказывают медицинскую помощь. Движение транспорта в сторону области было блокировано, образовалась десятикилометровая пробка.

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