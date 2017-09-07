В Москве на Варшавском шоссе столкнулись 7 машин

Из-за массовой аварии на Варшавском шоссе Москвы образовалась гигантская пробка.
По сведениям РИА Новости, в результате аварии в районе дома 40 на Варшавском шоссе столкнулись семь автомобилей. А по сведениям источников ТАСС, в ДТП на Варшавском шоссе столкнулись «не менее четырех» машин.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали не менее двух человек. На место аварии прибыли кареты скорой помощи. Работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие причины происшествия. Также задействованы сотрудники экстренных служб, которые убирают автомобили с проезжей части.
Сообщается, что из-за аварии перекрыты три полосы Варшавского шоссе в направлении области. Образовалась огромная пробка, которая растянулась примерно на 10 километров.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали не менее двух человек. На место аварии прибыли кареты скорой помощи. Работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие причины происшествия. Также задействованы сотрудники экстренных служб, которые убирают автомобили с проезжей части.
Сообщается, что из-за аварии перекрыты три полосы Варшавского шоссе в направлении области. Образовалась огромная пробка, которая растянулась примерно на 10 километров.
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