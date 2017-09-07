Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 07.09, 23:27

    В Москве на Варшавском шоссе столкнулись 7 машин

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    • Фото: Сирожа Игоша/ vk.com
    В Москве на Варшавском шоссе столкнулись 7 машин

    В Москве на Варшавском шоссе столкнулись 7 машин

    В Москве на Варшавском шоссе столкнулись 7 машин
  • Фото: Сирожа Игоша/ vk.com

    • Из-за массовой аварии на Варшавском шоссе Москвы образовалась гигантская пробка.

    По сведениям РИА Новости, в результате аварии в районе дома 40 на Варшавском шоссе столкнулись семь автомобилей. А по сведениям источников ТАСС, в ДТП на Варшавском шоссе столкнулись «не менее четырех» машин.

    По предварительной информации, в результате ДТП пострадали не менее двух человек. На место аварии прибыли кареты скорой помощи. Работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие причины происшествия. Также задействованы сотрудники экстренных служб, которые убирают автомобили с проезжей части.

    Сообщается, что из-за аварии перекрыты три полосы Варшавского шоссе в направлении области. Образовалась огромная пробка, которая растянулась примерно на 10 километров.

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