Минобороны: Израиль и Сирия проявили интерес к российским «Терминаторам»

В Минобороны РФ сообщили, что многие страны уже проявили интерес к закупке новых российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».
В частности, как сообщил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко, в новых машинах заинтересованы Израиль и Сирия.
Также он сообщил, что БМПТ «Терминатор» уже в этом году будет принята на вооружение российской армии. В настоящий момент машина прошла все испытания, в ближайшее время начнется ее серийный выпуск, передает «Интерфакс».
БМПТ «Терминатор» — многоцелевая гусеничная машина, которая имеет мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Она предназначена для поражения танкоопасной живой силы противника, легкобронированных целей, танков, вертолетов и малоскоростных самолетов. В августе на форуме «Армия-2017» Минобороны РФ и «Уралвагонзавод» подписали контракты на поставку БМПТ «Терминатор».
Также он сообщил, что БМПТ «Терминатор» уже в этом году будет принята на вооружение российской армии. В настоящий момент машина прошла все испытания, в ближайшее время начнется ее серийный выпуск, передает «Интерфакс».
БМПТ «Терминатор» — многоцелевая гусеничная машина, которая имеет мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Она предназначена для поражения танкоопасной живой силы противника, легкобронированных целей, танков, вертолетов и малоскоростных самолетов. В августе на форуме «Армия-2017» Минобороны РФ и «Уралвагонзавод» подписали контракты на поставку БМПТ «Терминатор».
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