Минобороны РФ договорилось о поставках «Терминаторов» и Т-90М

Минобороны РФ и «Уралвагонзавод» подписали контракты о поставках новых танков
Т-90М и машин поддержки «Терминатор».
Также «Уралвагонзавод» (УВЗ) должен будет провести работы по капитальному ремонту с модернизацией танков Т-72Б, Т-80БВ и Т-90.
Документы подписали замминистра обороны РФ Юрий Борисов и глава УВЗ Александр Потапов. Общая сумма контрактов превышает 24 млрд рублей.
Как подчеркнул замглавы Минобороны, российская армия впервые получит боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Ранее эта техника поставлялась исключительно на экспорт, передает РИА Новости.
Контракты были подписаны в рамках военно-технического форума «Армия-2017», который проходит в подмосковном парке «Патриот».
БМПТ «Терминатор» (так известна как объект 199 «Рамка») предназначена для действия в составе танковых формирований. Оснащена гранатометами, противотанковыми комплексами и стрелковым оружием. Партию БМПТ «Терминатор» ранее купил Казахстан.
Документы подписали замминистра обороны РФ Юрий Борисов и глава УВЗ Александр Потапов. Общая сумма контрактов превышает 24 млрд рублей.
Как подчеркнул замглавы Минобороны, российская армия впервые получит боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Ранее эта техника поставлялась исключительно на экспорт, передает РИА Новости.
Контракты были подписаны в рамках военно-технического форума «Армия-2017», который проходит в подмосковном парке «Патриот».
БМПТ «Терминатор» (так известна как объект 199 «Рамка») предназначена для действия в составе танковых формирований. Оснащена гранатометами, противотанковыми комплексами и стрелковым оружием. Партию БМПТ «Терминатор» ранее купил Казахстан.
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