Ученые рассказали, как повлияет вспышка на Солнце на здоровье землян

Современной цивилизации понадобился бы миллион лет, чтобы произвести такое количество энергии, которое, можно сказать, в одночасье выбросило наше светило. На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние 12 лет.
В НАСА опубликовали кадры вспышки: на видеокадрах она — в ультрафиолетовом спектре. В зависимости от величины вспышки делятся на пять классов — от A до X. Интенсивность каждой категории также варьируется: от 1 до 9,9. Вчерашней вспышке присвоен балл 9,3. На Земле уже произошли перебои со связью.
Случилось это накануне, но последствия мы начинаем ощущать с сегодняшнего дня. Выброс солнечного вещества, который происходит при подобных вспышках, вызвал на Земле сильную магнитную бурю. Так что некоторые люди могут сегодня чувствовать недомогания. Врачи дали советы.
Семён Рапопорт, профессор Московской медицинской академии им. Сеченова: «Во-первых, знать, что будет магнитная буря. Второе — уменьшить физическую и психическую нагрузку. Это обязательно. И в-третьих, принимать те препараты, которые обычно принимали, а если нет, то можно принимать дополнительные».
За небывалой солнечной активностью сейчас следят во всех аэрокосмических агентствах мира. Ученые предупреждают, что вспышка такой мощности может нарушить работу космических спутников в ближайшие два дня.
Владимир Калегаев, руководитель Центра космического мониторинга НИИЯФ МГУ: «Возрастание потоков энергетических частиц может привести к сбоям электроники, в первую очередь, на космических аппаратах, на МКС. Лучшим предупреждением таких последствий стало бы выключение каких-то важных бортовых систем на космических аппаратах».
Вспышка на Солнце имеет и куда более приятные последствия. Она может спровоцировать полярное сияние в тех регионах, где его обычно не наблюдается. Например, даже в Москве.
Случилось это накануне, но последствия мы начинаем ощущать с сегодняшнего дня. Выброс солнечного вещества, который происходит при подобных вспышках, вызвал на Земле сильную магнитную бурю. Так что некоторые люди могут сегодня чувствовать недомогания. Врачи дали советы.
Семён Рапопорт, профессор Московской медицинской академии им. Сеченова: «Во-первых, знать, что будет магнитная буря. Второе — уменьшить физическую и психическую нагрузку. Это обязательно. И в-третьих, принимать те препараты, которые обычно принимали, а если нет, то можно принимать дополнительные».
За небывалой солнечной активностью сейчас следят во всех аэрокосмических агентствах мира. Ученые предупреждают, что вспышка такой мощности может нарушить работу космических спутников в ближайшие два дня.
Владимир Калегаев, руководитель Центра космического мониторинга НИИЯФ МГУ: «Возрастание потоков энергетических частиц может привести к сбоям электроники, в первую очередь, на космических аппаратах, на МКС. Лучшим предупреждением таких последствий стало бы выключение каких-то важных бортовых систем на космических аппаратах».
Вспышка на Солнце имеет и куда более приятные последствия. Она может спровоцировать полярное сияние в тех регионах, где его обычно не наблюдается. Например, даже в Москве.
После рекордной вспышки на Солнце земляне страдают от мощной магнитной бури. #мытаквидим pic.twitter.com/L7xmrprz6e— НТВ (@ntvru) 7 сентября 2017 г.
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