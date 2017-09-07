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  • 07.09, 17:24

    Ученый: взрыв на Солнце приведет к массовым ДТП в Москве

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    Ученый: взрыв на Солнце приведет к массовым ДТП в Москве

    Ученый: взрыв на Солнце приведет к массовым ДТП в Москве

    Ученый: взрыв на Солнце приведет к массовым ДТП в Москве

    Специалисты советуют в течение нескольких дней после вчерашней колоссальной вспышки на Солнце внимательно следить за своим здоровьем и не садиться за руль.

    Ведущий научный специалист Пулковской обсерватории РАН Георгий Гончаров в интервью порталу Dni.Ru, что во второй половине дня 8 сентября жители Земли могут почувствовать недомогание. Особенно сильно недавняя мощная вспышка на Солнце может повлиять на метеозависимых людей, детей младше 12 лет и автомобилистов.

    Георгий Гончаров, Пулковская обсерватория РАН: «Вечером количество ДТП и смертность в них резко возрастут».

    Георгий Гончаров, ведущий научный специалист Пулковской обсерватории РАН: «Во избежание катастрофы автолюбителям лучше не садиться за руль во второй половине пятницы, а пешеходам — переходить дорогу только на светофоре. Родителям стоит быть внимательными к детям, не достигшим 12 лет: в этом возрасте еще велика метеочувствительность, ребенок может почувствовать себя плохо».

    Также небывалый взрыв солнечной энергии может отразиться на погоде, но «не в долгосрочном плане», подчеркнул эксперт.

    Ранее в московском Центре космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн сообщили, что экстремальный всплеск энергии уже привел к ухудшению связи в Европе и Америке, также существует угроза отказа космической техники. А в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН прогнозируют, что москвичи в ближайшее время смогут наблюдать редкое в местных широтах полярное сияние.

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