Ликвидацию главаря боевиков в Дагестане сняла камера наблюдения

Установлена личность бандита, которого ликвидировали силовики в Дагестане. Сообщается, что в ходе перестрелки уничтожен
28-летний Валид Моцаев. Более известный как Абу-Дуджан.
В 2015 году Абу-Дуджан стал эмиром хасавюртовского сектора вооруженного исламистского подполья. Лидера боевиков разыскивали по всей стране. За информацию о нем МВД Дагестана и МВД Чечни предлагали 3 миллиона рублей.
Спецоперация по ликвидации главаря хасавюртовской бандгруппы попала в объектив камеры наблюдения, установленной на одном из магазинов. На записи видно, как 29-летний Валид Моцаев, уходя от преследования, отстреливается из пистолета. Опустошив обойму, преступник бросает оружие и достает из рюкзака автомат Калашникова, но не успевает его перезарядить. Слышны несколько ответных выстрелов со стороны силовиков. Раненый Моцаев падает.
Силовики не исключают, что Моцаев мог находиться под действием наркотиков. Поэтому, чтобы не рисковать жизнью прохожих и оперативников, стражи порядка задействовали служебную машину. Позже выяснилось: в сквере Моцаев должен был встретиться со связным, чтобы передать ему сумку с оружием. Но в этот момент его попытались задержать. Во время перестрелки смертельные ранения получил студент одного из вузов Дагестана, который находился в салоне патрульного УАЗа. Также тяжело ранен был полицейский.
Позже выяснилось, что студентов, которые были в салоне полицейской машины, задержали для проверки документов, и в этот момент их как раз везли в отделение для установления личности. Одному из них пуля пробила артерию, он потерял много крови, спасти его не удалось. Подробнее — репортаже НТВ.
Спецоперация по ликвидации главаря хасавюртовской бандгруппы попала в объектив камеры наблюдения, установленной на одном из магазинов. На записи видно, как 29-летний Валид Моцаев, уходя от преследования, отстреливается из пистолета. Опустошив обойму, преступник бросает оружие и достает из рюкзака автомат Калашникова, но не успевает его перезарядить. Слышны несколько ответных выстрелов со стороны силовиков. Раненый Моцаев падает.
Силовики не исключают, что Моцаев мог находиться под действием наркотиков. Поэтому, чтобы не рисковать жизнью прохожих и оперативников, стражи порядка задействовали служебную машину. Позже выяснилось: в сквере Моцаев должен был встретиться со связным, чтобы передать ему сумку с оружием. Но в этот момент его попытались задержать. Во время перестрелки смертельные ранения получил студент одного из вузов Дагестана, который находился в салоне патрульного УАЗа. Также тяжело ранен был полицейский.
Позже выяснилось, что студентов, которые были в салоне полицейской машины, задержали для проверки документов, и в этот момент их как раз везли в отделение для установления личности. Одному из них пуля пробила артерию, он потерял много крови, спасти его не удалось. Подробнее — репортаже НТВ.
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