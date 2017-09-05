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  • 05.09, 18:27

    НАК: в Дагестане уничтожен одиозный бандглаварь

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    НАК: в Дагестане уничтожен одиозный бандглаварь

    НАК: в Дагестане уничтожен одиозный бандглаварь

    В ходе контртеррористической операции в Дагестане удалось ликвидировать главаря бандитов.

    Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), «одиозный бандглаварь», которого смогли нейтрализовать, был причастен к преступлениям террористической направленности. Он руководил преступными акциями на севере республики.

    Стражи порядка предложили бандиту сложить оружие и сдаться, однако боевик в ответ открыл огонь. В результате был ранен полицейский, принимавший участие в операции. Кроме того, погиб оказавшийся рядом гражданский.

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