НАК: в Дагестане уничтожен одиозный бандглаварь

В ходе контртеррористической операции в Дагестане удалось ликвидировать главаря бандитов.

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терроризм

Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), «одиозный бандглаварь», которого смогли нейтрализовать, был причастен к преступлениям террористической направленности. Он руководил преступными акциями на севере республики.



Стражи порядка предложили бандиту сложить оружие и сдаться, однако боевик в ответ открыл огонь. В результате был ранен полицейский, принимавший участие в операции. Кроме того, погиб оказавшийся рядом гражданский.