Путин: развитие Дальнего Востока повысит конкурентоспособность России

В рамках Восточного экономического форума началась основная пленарная сессия. В своем выступлении президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие дальнего Востока является неотъемлемой частью мер по повышению конкурентоспособности России.
Владимир Путин: «Динамичный рост, обновление дальневосточного региона — в числе наших безусловных приоритетов, важнейшая часть стратегии по наращиванию конкурентоспособности России, ее экономики и человеческого капитала».
Российский лидер отметил, что в последние годы власти «сконцентрировали на Дальнем Востоке значительные финансовые и организационные ресурсы». При этом, по словам президента, наша страна открыта как для восточных, так и для западных партнеров во всех сферах. Иностранным инвесторам, которые вложат в экономику Дальнего Востока более 10 млн долларов, Путин пообещал упростить порядок предоставления российского гражданства.
Владимир Путин: «Для иностранных инвесторов, которые вложат в Дальний Восток 10 и более 10 миллионов долларов, предлагается предусмотреть упрощенный порядок предоставления российского гражданства».
Накануне президент России заявил, что примет самые серьезные меры в случае недостаточного внимания министерств и ведомств к развитию Дальнего Востока, и подчеркнул, что развитие региона остается приоритетным направлением для российских властей.
Российский лидер отметил, что в последние годы власти «сконцентрировали на Дальнем Востоке значительные финансовые и организационные ресурсы». При этом, по словам президента, наша страна открыта как для восточных, так и для западных партнеров во всех сферах. Иностранным инвесторам, которые вложат в экономику Дальнего Востока более 10 млн долларов, Путин пообещал упростить порядок предоставления российского гражданства.
Владимир Путин: «Для иностранных инвесторов, которые вложат в Дальний Восток 10 и более 10 миллионов долларов, предлагается предусмотреть упрощенный порядок предоставления российского гражданства».
Накануне президент России заявил, что примет самые серьезные меры в случае недостаточного внимания министерств и ведомств к развитию Дальнего Востока, и подчеркнул, что развитие региона остается приоритетным направлением для российских властей.
Комментарии