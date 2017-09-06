Путин пригрозил принять меры за неисполнение программ по Дальнему Востоку

Президент России Владимир Путин заявил, что примет самые серьезные меры в случае недостаточного внимания министерств и ведомств к развитию Дальнего Востока.
Владимир Путин: «Напомню о принятом решении выделять так называемые дальневосточные разделы в ключевых программах. И я вот посмотрел отчет об исполнении этого решения, своего рода рейтинг госпрограмм в интересах Дальнего Востока. И, надо прямо сказать, по ряду направлений картина такая — не хочется говорить удручающая, но, мягко говоря, скромная».
Президент подчеркнул, что развитие Дальнего Востока является приоритетным для российских властей и попросил профильные министерства обеспечить гарантированное финансирование программ комплексного развития региона.
Сегодня Дальний Восток принимает гостей — участников Восточного экономического форума из 55 стран. В рамках форума российский президент уже провел переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Лидеры двух стран обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и общую ситуацию на Корейском полуострове.
О чем еще говорили в первый день Восточного экономического форума — смотрите в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
Президент подчеркнул, что развитие Дальнего Востока является приоритетным для российских властей и попросил профильные министерства обеспечить гарантированное финансирование программ комплексного развития региона.
Сегодня Дальний Восток принимает гостей — участников Восточного экономического форума из 55 стран. В рамках форума российский президент уже провел переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Лидеры двух стран обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и общую ситуацию на Корейском полуострове.
О чем еще говорили в первый день Восточного экономического форума — смотрите в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
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