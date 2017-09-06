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  • 06.09, 15:40
    Путин пригрозил принять меры за неисполнение программ по Дальнему Востоку. Дальний Восток, Путин, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин пригрозил принять меры за неисполнение программ по Дальнему Востоку

    Путин пригрозил принять меры за неисполнение программ по Дальнему Востоку

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    Путин пригрозил принять меры за неисполнение программ по Дальнему Востоку

    Путин пригрозил принять меры за неисполнение программ по Дальнему Востоку

    Путин пригрозил принять меры за неисполнение программ по Дальнему Востоку

      Президент России Владимир Путин заявил, что примет самые серьезные меры в случае недостаточного внимания министерств и ведомств к развитию Дальнего Востока.

      Владимир Путин: «Напомню о принятом решении выделять так называемые дальневосточные разделы в ключевых программах. И я вот посмотрел отчет об исполнении этого решения, своего рода рейтинг госпрограмм в интересах Дальнего Востока. И, надо прямо сказать, по ряду направлений картина такая — не хочется говорить удручающая, но, мягко говоря, скромная».

      Президент подчеркнул, что развитие Дальнего Востока является приоритетным для российских властей и попросил профильные министерства обеспечить гарантированное финансирование программ комплексного развития региона.

      Сегодня Дальний Восток принимает гостей — участников Восточного экономического форума из 55 стран. В рамках форума российский президент уже провел переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Лидеры двух стран обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и общую ситуацию на Корейском полуострове.

      О чем еще говорили в первый день Восточного экономического форума — смотрите в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.

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