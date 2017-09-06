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  • 06.09, 23:14

    МВД: изменения формата автомобильных номеров не будет

    1 комментарий
    МВД: изменения формата автомобильных номеров не будет

    МВД: изменения формата автомобильных номеров не будет

    МВД: изменения формата автомобильных номеров не будет
  • Фото: ТАСС

    • В МВД России опровергли сообщения о грядущем изменении формата автомобильных номеров.

    Сообщения о готовящемся изменении стандартов номерных знаков автомобилей не соответствуют действительности, сообщили ТАСС в пресс-центре Министерства внутренних дел. В ближайшее время формат номерных знаков не изменится, и ни в министерстве, ни в правительстве такие планы не обсуждаются, добавили в пресс-центре.

    смотретьБольше букв и цифр: в России могут радикально изменить автомобильные номера
    Больше букв и цифр: в России могут радикально изменить автомобильные номера
    Ранее в СМИ появилась информация о готовящейся реформе учета автомобилей по номерным знакам. Сообщалось, что в новых номерах будет больше цифр и букв, чтобы числовых и буквенных комбинаций хватало для растущего числа автомобилей в России. Отмечалось также, что в номера планируется встроить чипы.

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