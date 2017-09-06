МВД: изменения формата автомобильных номеров не будет

В МВД России опровергли сообщения о грядущем изменении формата автомобильных номеров.
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Сообщения о готовящемся изменении стандартов номерных знаков автомобилей не соответствуют действительности, сообщили ТАСС в пресс-центре Министерства внутренних дел. В ближайшее время формат номерных знаков не изменится, и ни в министерстве, ни в правительстве такие планы не обсуждаются, добавили в пресс-центре.
Ранее в СМИ появилась информация о готовящейся реформе учета автомобилей по номерным знакам. Сообщалось, что в новых номерах будет больше цифр и букв, чтобы числовых и буквенных комбинаций хватало для растущего числа автомобилей в России. Отмечалось также, что в номера планируется встроить чипы.
Ранее в СМИ появилась информация о готовящейся реформе учета автомобилей по номерным знакам. Сообщалось, что в новых номерах будет больше цифр и букв, чтобы числовых и буквенных комбинаций хватало для растущего числа автомобилей в России. Отмечалось также, что в номера планируется встроить чипы.
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