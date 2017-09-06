Больше букв и цифр: в России могут радикально изменить автомобильные номера

Убрать цифровые коды регионов, увеличить количество букв и цифр в номерах до четырех, а также оснастить номерные знаки чипами — в ГИБДД готовятся провести реформу учета автомобилей по номерным знакам.
В правительстве обсуждают возможность внедрения в России нового формата автомобильных номеров. Речь идет об отказе от кодов регионов и увеличении количества цифровых и буквенных обозначений в номерных знаках. Об этом Газете.Ru сообщил осведомленный источник.
Новые номера могут быть похожи на европейские: четыре цифры, четыре буквы, флажок и надпись RUS, сообщил собеседник издания. Реформа направлена на увеличение цифровых комбинаций, так как в России быстро растет число автомобилистов.
Кроме этого, в новые регистрационные номера в будущем могут начать устанавливать специальные чипы, которые позволят удаленно считывать сведения о транспортном средстве.
Все нововведения, по предварительным данным, начнут внедрять лишь весной 2018 года. Официального подтверждения этой информации от ГИБДД пока нет.
ЭКСКЛЮЗИВ. Новый формат автомобильных номеров может появиться в России в 2018 годуhttps://t.co/oArORfhiGB pic.twitter.com/gyNuQyEVa4— События дня (@GazetaRu) 6 сентября 2017 г.
Новые номера могут быть похожи на европейские: четыре цифры, четыре буквы, флажок и надпись RUS, сообщил собеседник издания. Реформа направлена на увеличение цифровых комбинаций, так как в России быстро растет число автомобилистов.
Кроме этого, в новые регистрационные номера в будущем могут начать устанавливать специальные чипы, которые позволят удаленно считывать сведения о транспортном средстве.
Все нововведения, по предварительным данным, начнут внедрять лишь весной 2018 года. Официального подтверждения этой информации от ГИБДД пока нет.
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