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  • 06.09, 15:40

    Больше букв и цифр: в России могут радикально изменить автомобильные номера

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    Больше букв и цифр: в России могут радикально изменить автомобильные номера

    Больше букв и цифр: в России могут радикально изменить автомобильные номера

    Убрать цифровые коды регионов, увеличить количество букв и цифр в номерах до четырех, а также оснастить номерные знаки чипами — в ГИБДД готовятся провести реформу учета автомобилей по номерным знакам.

    В правительстве обсуждают возможность внедрения в России нового формата автомобильных номеров. Речь идет об отказе от кодов регионов и увеличении количества цифровых и буквенных обозначений в номерных знаках. Об этом Газете.Ru сообщил осведомленный источник.



    Новые номера могут быть похожи на европейские: четыре цифры, четыре буквы, флажок и надпись RUS, сообщил собеседник издания. Реформа направлена на увеличение цифровых комбинаций, так как в России быстро растет число автомобилистов.

    Кроме этого, в новые регистрационные номера в будущем могут начать устанавливать специальные чипы, которые позволят удаленно считывать сведения о транспортном средстве.

    Все нововведения, по предварительным данным, начнут внедрять лишь весной 2018 года. Официального подтверждения этой информации от ГИБДД пока нет.

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