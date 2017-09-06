Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 06.09, 23:14

    Посол ЕС в РФ объявил о новом этапе отношений Москвы и Брюсселя

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    Посол ЕС в РФ объявил о новом этапе отношений Москвы и Брюсселя

    Посол ЕС в РФ объявил о новом этапе отношений Москвы и Брюсселя

    Посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас выразил надежду на то, что самое тяжелое в отношениях между Москвой и Брюсселем уже позади.

    Дипломат подчеркнул, что разногласиях между Евросоюзом и Россией сохраняются, однако наметились и определенные точки соприкосновения.

    Вигаудас Ушацкас, посол ЕС в России: «Мы вошли в новое русло наших отношений. У нас, к сожалению, сохраняются разногласия по некоторым ключевым вопросам, не только по Украине. Но в тоже самое время намечаются общие точки для соприкосновения».

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    Также на вечере по случаю своего скорого отъезда из России Ушацкас заявил, что работа в Москве стала для него «большим профессиональным вызовом», ведь «вместо совместного созидания мы оказались в ситуации противостояния, глубоких противоречий и даже конфликта». При этом дипломат заверил, что он и его команда все четыре года работы в России пытались сделать все, чтобы «сохранить мосты и связи между нашими народами», передает РИА Новости.

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    Отметим, что на днях СМИ сообщили, что Евросоюз в ближайшее время на полгода продлит действие антироссийских санкций. Между тем министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что отмене ограничительных мер может поспособствовать решение начать миротворческую миссию ООН в Донбассе, которое одобрил Владимир Путин.

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