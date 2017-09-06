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  • 06.09, 15:40

    Навального забросали сардельками в аэропорту

    6 комментариев
    Навального забросали сардельками в аэропорту

    Навального забросали сардельками в аэропорту

    Навального забросали сардельками в аэропорту

    Оппозиционный блогер Алексей Навальный рассказал, как неизвестные бросили в него связку сарделек в московском аэропорту.

    Неизвестные забросали Алексея Навального сардельками в аэропорту Домодедово. О происшествии сообщил сам оппозиционер на своем сайте.

    По словам Навального, как только он вышел из зоны досмотра аэропорта, куда прилетел из командировки в Страсбурге, где рассказывал о «деле Кировлеса», как к нему подошла девушка и попросила сфотографироваться.

    Алексей Навальный: «В этот момент сзади налетает трое чертей и набрасывают мне на плечи СВЯЗКУ САРДЕЛЕК… Суматоха небольшая. Черти убегают. Встречающие — человек восемьдесят — с изумлением и офигением смотрят на меня. Я с такими же огромными глазами смотрю на всех».

    Происшествие было снято на фото и видео. Навальный заверил, что инцидент не повлиял на его рабочий график, и из аэропорта он поехал в офис.

    Отметим, что тема колбасных изделий в последние дни приобрела особую актуальность, поскольку на процессе над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым выяснилось, что он якобы принял взятку под видом «корзинки с колбасой».

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