Навального забросали сардельками в аэропорту

Оппозиционный блогер Алексей Навальный рассказал, как неизвестные бросили в него связку сарделек в московском аэропорту.
Неизвестные забросали Алексея Навального сардельками в аэропорту Домодедово. О происшествии сообщил сам оппозиционер на своем сайте.
По словам Навального, как только он вышел из зоны досмотра аэропорта, куда прилетел из командировки в Страсбурге, где рассказывал о «деле Кировлеса», как к нему подошла девушка и попросила сфотографироваться.
Алексей Навальный: «В этот момент сзади налетает трое чертей и набрасывают мне на плечи СВЯЗКУ САРДЕЛЕК… Суматоха небольшая. Черти убегают. Встречающие — человек восемьдесят — с изумлением и офигением смотрят на меня. Я с такими же огромными глазами смотрю на всех».
Происшествие было снято на фото и видео. Навальный заверил, что инцидент не повлиял на его рабочий график, и из аэропорта он поехал в офис.
Отметим, что тема колбасных изделий в последние дни приобрела особую актуальность, поскольку на процессе над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым выяснилось, что он якобы принял взятку под видом «корзинки с колбасой».
По словам Навального, как только он вышел из зоны досмотра аэропорта, куда прилетел из командировки в Страсбурге, где рассказывал о «деле Кировлеса», как к нему подошла девушка и попросила сфотографироваться.
Алексей Навальный: «В этот момент сзади налетает трое чертей и набрасывают мне на плечи СВЯЗКУ САРДЕЛЕК… Суматоха небольшая. Черти убегают. Встречающие — человек восемьдесят — с изумлением и офигением смотрят на меня. Я с такими же огромными глазами смотрю на всех».
Происшествие было снято на фото и видео. Навальный заверил, что инцидент не повлиял на его рабочий график, и из аэропорта он поехал в офис.
Отметим, что тема колбасных изделий в последние дни приобрела особую актуальность, поскольку на процессе над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым выяснилось, что он якобы принял взятку под видом «корзинки с колбасой».
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