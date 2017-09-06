Отец напавшего на школу подростка просит не арестовывать сына до суда

В школе №1 подмосковной Ивантеевки, где накануне ученик
9-го класса устроил стрельбу, уроки сегодня начались с всеобщего собрания. В нем принимали участие и родители несовершеннолетних. Вместе с педагогами они обсуждали вопрос безопасности детей.
В СК РФ проверяют, как в ивантеевской школе обстояли дела с охраной. Главный вопрос — каким образом подросток смог пронести в школу пневматическое ружье, дымовую шашку и топор. Несколько часов назад НТВ попыталось побеседовать с отцом стрелка. Судя по всему, он не знает, что толкнуло сына на этот поступок. И надеется, что до суда несовершеннолетнему позволят быть дома.
Впрочем, по свидетельству корреспондента НТВ Василисы Казаковой, следователи ходатайствуют об аресте подозреваемого или помещении его в спецучреждение для несовершеннолетних. Ученика должны доставить на процедуру избрания меры пресечения в самое ближайшее время. Подробнее — в репортаже НТВ.
Напомним, что накануне утром учащийся 9-го класса, спрятав под длинным плащом оружие, пришел в школу №1 в подмосковной Ивантеевке и напал на учительницу информатики, когда та пыталась выгнать его с урока за внешний вид: школьник отказался снять верхнюю одежду. Преподаватель вывела ученика в коридор, где он выстрелил ей в лицо и нанес несколько ударов топором по голове. Потом вернулся в класс, начал взрывать самодельные взрывпакеты и открыл огонь. Одноклассники спрятались от одноклассника в подсобку. Три ребенка, спасаясь бегством через окно, получили травмы и были госпитализированы. Учительница прооперирована, ее жизни ничто не угрожает. Подросток задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Известно, что одноклассники стрелка знали о готовящемся нападении, пытались предупредить директора, но тот не поверил в угрозу. Кроме того, ружье подростку подарили сами родители, зная о том, что 15-летний сын увлекается оружием.
Впрочем, по свидетельству корреспондента НТВ Василисы Казаковой, следователи ходатайствуют об аресте подозреваемого или помещении его в спецучреждение для несовершеннолетних. Ученика должны доставить на процедуру избрания меры пресечения в самое ближайшее время. Подробнее — в репортаже НТВ.
Напомним, что накануне утром учащийся 9-го класса, спрятав под длинным плащом оружие, пришел в школу №1 в подмосковной Ивантеевке и напал на учительницу информатики, когда та пыталась выгнать его с урока за внешний вид: школьник отказался снять верхнюю одежду. Преподаватель вывела ученика в коридор, где он выстрелил ей в лицо и нанес несколько ударов топором по голове. Потом вернулся в класс, начал взрывать самодельные взрывпакеты и открыл огонь. Одноклассники спрятались от одноклассника в подсобку. Три ребенка, спасаясь бегством через окно, получили травмы и были госпитализированы. Учительница прооперирована, ее жизни ничто не угрожает. Подросток задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Известно, что одноклассники стрелка знали о готовящемся нападении, пытались предупредить директора, но тот не поверил в угрозу. Кроме того, ружье подростку подарили сами родители, зная о том, что 15-летний сын увлекается оружием.
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