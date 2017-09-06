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  • 06.09, 15:40
    Отец напавшего на школу подростка просит не арестовывать сына до суда. дети и подростки, Московская область, омбудсмены, стрельба, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОтец напавшего на школу подростка просит не арестовывать сына до суда

    Отец напавшего на школу подростка просит не арестовывать сына до суда

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    Отец напавшего на школу подростка просит не арестовывать сына до суда

    Отец напавшего на школу подростка просит не арестовывать сына до суда

    Отец напавшего на школу подростка просит не арестовывать сына до суда

      В школе №1 подмосковной Ивантеевки, где накануне ученик 9-го класса устроил стрельбу, уроки сегодня начались с всеобщего собрания. В нем принимали участие и родители несовершеннолетних. Вместе с педагогами они обсуждали вопрос безопасности детей.

      В СК РФ проверяют, как в ивантеевской школе обстояли дела с охраной. Главный вопрос — каким образом подросток смог пронести в школу пневматическое ружье, дымовую шашку и топор. Несколько часов назад НТВ попыталось побеседовать с отцом стрелка. Судя по всему, он не знает, что толкнуло сына на этот поступок. И надеется, что до суда несовершеннолетнему позволят быть дома.

      Впрочем, по свидетельству корреспондента НТВ Василисы Казаковой, следователи ходатайствуют об аресте подозреваемого или помещении его в спецучреждение для несовершеннолетних. Ученика должны доставить на процедуру избрания меры пресечения в самое ближайшее время. Подробнее — в репортаже НТВ.

      смотретьШкольный стрелок из Ивантеевки хвастался потайной оружейной мастерской
      Школьный стрелок из Ивантеевки хвастался потайной оружейной мастерской
      Напомним, что накануне утром учащийся 9-го класса, спрятав под длинным плащом оружие, пришел в школу №1 в подмосковной Ивантеевке и напал на учительницу информатики, когда та пыталась выгнать его с урока за внешний вид: школьник отказался снять верхнюю одежду. Преподаватель вывела ученика в коридор, где он выстрелил ей в лицо и нанес несколько ударов топором по голове. Потом вернулся в класс, начал взрывать самодельные взрывпакеты и открыл огонь. Одноклассники спрятались от одноклассника в подсобку. Три ребенка, спасаясь бегством через окно, получили травмы и были госпитализированы. Учительница прооперирована, ее жизни ничто не угрожает. Подросток задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

      Известно, что одноклассники стрелка знали о готовящемся нападении, пытались предупредить директора, но тот не поверил в угрозу. Кроме того, ружье подростку подарили сами родители, зная о том, что 15-летний сын увлекается оружием.

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