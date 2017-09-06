Ураган «Ирма» может разрушить виллу Абрамовича на Карибах

Дома миллиардеров на островах в Карибском море оказались под угрозой
из-за приближения урагана «Ирма».
В частности, под ударом стихии может оказаться недвижимость Романа Абрамовича, который, по данным Daily Mail, владеет виллой стоимостью 50 млн долларов на острове Сен-Бартелеми. Миллиардер пока не прокомментировал ситуацию.
Между тем основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон уже заявил, что не собирается покидать свой остров Некер. Британский предприниматель объяснил, что осознает опасность, но на острове построены устойчивые здания, которые должны выдержать удар стихии.
Отметим, что ураган «Ирма» уже достиг пятой, максимальной категории. Его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие.
Под урагана могут попасть Пуэрто-Рико, Доминиканская республика, Гаити и США. В восьми провинциях Доминиканы уже объявили максимальный уровень тревоги, а в штате Флорида началась эвакуация туристов, также там объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Между тем основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон уже заявил, что не собирается покидать свой остров Некер. Британский предприниматель объяснил, что осознает опасность, но на острове построены устойчивые здания, которые должны выдержать удар стихии.
Отметим, что ураган «Ирма» уже достиг пятой, максимальной категории. Его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие.
Под урагана могут попасть Пуэрто-Рико, Доминиканская республика, Гаити и США. В восьми провинциях Доминиканы уже объявили максимальный уровень тревоги, а в штате Флорида началась эвакуация туристов, также там объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Комментарии