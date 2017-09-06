Ставки по ипотеке в России упали до исторического минимума

ЦБ сообщил, что в июне банки выдавали ипотеку в среднем под 11,1% — это минимум за всю историю наблюдения с января 2009 года.
Падение ставок по ипотеке в России произошло из-за снижения инфляции, ключевой ставки ЦБ и ценовой политики госбанков, которые в последние месяцы несколько раз удешевляли жилищные кредиты, пишут «Известия». По прогнозам экспертов, ставки по жилищным кредитам продолжат снижение, и до конца года могут упасть до однозначных величин.
Рынок недвижимости и ипотеки вернулся на докризисный уровень: восстанавливается спрос и доступность жилья, ипотечные ставки планомерно снижаются, улучшаются неценовые условия получения ипотечных кредитов, рассказал изданию директор дивизиона «ДомКлик» «Сбербанка» Николай Васев. Основным драйвером является высокая межбанковская конкуренция на рынке. Уровень снижения ставок задается со стороны государственных банков, отмечает глава отдела разработки ипотечных продуктов «Бинбанка» Елена Микаилова.
Напомним, что в начале августа «Сбербанк» объявил о беспрецедентном снижении ставок по ипотеке на 0,6–2 процентных пункта до 7,4% — 10% годовых, следом ставки снизил ВТБ — до 9,5% — 10%. Снижение ставок основными участниками рынка вынудило и остальные банки пересмотреть тарифную политику.
Растет и число заявок по рефинансированию кредитов. Банкиры ожидают, что пик спроса на рефинансирование придется на осень.
Ранее в интервью НТВ глава МЭР Максим Орешкин рассказал, чего в ближайшем будущем ждать от курса рубля и какую политику будут вести банки.
Рынок недвижимости и ипотеки вернулся на докризисный уровень: восстанавливается спрос и доступность жилья, ипотечные ставки планомерно снижаются, улучшаются неценовые условия получения ипотечных кредитов, рассказал изданию директор дивизиона «ДомКлик» «Сбербанка» Николай Васев. Основным драйвером является высокая межбанковская конкуренция на рынке. Уровень снижения ставок задается со стороны государственных банков, отмечает глава отдела разработки ипотечных продуктов «Бинбанка» Елена Микаилова.
Напомним, что в начале августа «Сбербанк» объявил о беспрецедентном снижении ставок по ипотеке на 0,6–2 процентных пункта до 7,4% — 10% годовых, следом ставки снизил ВТБ — до 9,5% — 10%. Снижение ставок основными участниками рынка вынудило и остальные банки пересмотреть тарифную политику.
Растет и число заявок по рефинансированию кредитов. Банкиры ожидают, что пик спроса на рефинансирование придется на осень.
Ранее в интервью НТВ глава МЭР Максим Орешкин рассказал, чего в ближайшем будущем ждать от курса рубля и какую политику будут вести банки.
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