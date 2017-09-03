Что будет с ипотекой и курсом рубля: прогноз главы МЭР Максима Орешкина в интервью НТВ

Российская экономика справилась с кризисом, рост ВВП во втором квартале впервые с 2012 года достиг 2,5%, а европейский бизнес давит на правительства своих стран, требуя продолжить совместную работу с Россией вопреки санкциям. Об этом в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

По словам главы МЭР, с восстановлением российской экономики европейский бизнес начал активно разрабатывать новые инвестиционные планы относительно России, а американские санкции ведут лишь к росту напряжения в отношениях ЕС и США.



Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «Напряженность чувствуется. Но напряженность не между нами и Европой, а между Европой и США, потому что американцы не так активно работают на российском рынке и угрожают тем проектам, которые европейцы реализуют совместно с российскими компаниями. Так как я больше работаю с европейским бизнесом, я вижу, что весь период европейский бизнес позитивно относился к тому, что происходит в России, несмотря на санкции. Да, были экономические сложности, поэтому некоторые компании не так активно вели деятельность в этот период, но с восстановлением экономики европейский бизнес активно начинает разрабатывать новый инвестиционный план, делать новые инвестиции».



Что касается российского бизнеса, то он, по оценкам Минэкономразвития, сейчас настроен более оптимистично, чем еще в начале года, и все это позитивно сказывается на секторе кредитования.



Максим Орешкин: «Они смотрят на ситуацию, они видят, что больше возможностей для развития бизнеса. Традиционно для ипотеки очень сильный период — это осень, это декабрь, и банки тоже агрессивно снижают процентные ставки. У „Сбербанка“ уже ставка где-то порядка 9% базовая. Такие же позитивные тренды у нас и в розничном кредитовании, и в инвестиционном кредитовании, и поэтому мы видим, что инвестиционная активность, что очень важно для будущего роста, восстанавливается».



Отвечая на вопрос о перспективах рубля, Максим Орешкин подчеркнул, что главная задача Центробанка — это стабильность цен в экономике, и регулятор с ней успешно справляется.



Максим Орешкин: «Курс может немножко упасть, курс может немножко подняться. Важно — и это главная задача Центрального банка, он ее успешно добивается, — это стабильность цен в экономике. То есть ни люди, ни компании не должны переживать, что в какой-то момент произойдет всплеск цен или резкое изменение курса. Эта новая политика нацелена на снижение этих рисков. А для экономического роста, конечно же, важна производительность труда».



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