Ростуризм и Роспотребнадзор проверят турецкие курорты из-за вируса Коксаки

Представители Ростуризма и Роспотребнадзора проведут инспекцию на курортах Турции на следующей неделе.
Специалисты Ростуризма и Роспотребнадзора на следующей неделе отправятся в Турцию, чтобы провести проверку на курортах, где были зафиксированы случаи заражения вирусом Коксаки. Как сообщила ТАСС в кулуарах ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова, визит был запланирован давно, но его отложили из-за Курбан-байрама.
Специалисты проведут проверки в тех местах, откуда пришло наибольшее число обращений. Предстоит выяснить, как отели обеспечивают безопасность здоровья туристов и как клиники проводят лабораторную диагностику.
Попова добавила, что Роспотребнадзор отслеживает все случаи заражения российских туристов, и, если выяснится, что туроператоры не предупреждают клиентов об опасности, им будут грозить серьезные санкции.
В настоящее время известно о 59 российских туристах, подхвативших в Турции вирус Коксаки. 11 августа Роспотребнадзор признал условия на юге Турции небезопасными, а Ростуризм объявил, что в связи с этим туристы могут расторгать договоры с операторами и получать компенсацию расходов.
Специалисты проведут проверки в тех местах, откуда пришло наибольшее число обращений. Предстоит выяснить, как отели обеспечивают безопасность здоровья туристов и как клиники проводят лабораторную диагностику.
Попова добавила, что Роспотребнадзор отслеживает все случаи заражения российских туристов, и, если выяснится, что туроператоры не предупреждают клиентов об опасности, им будут грозить серьезные санкции.
В настоящее время известно о 59 российских туристах, подхвативших в Турции вирус Коксаки. 11 августа Роспотребнадзор признал условия на юге Турции небезопасными, а Ростуризм объявил, что в связи с этим туристы могут расторгать договоры с операторами и получать компенсацию расходов.
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