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  • 06.09, 12:37

    Ростуризм и Роспотребнадзор проверят турецкие курорты из-за вируса Коксаки

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    Ростуризм и Роспотребнадзор проверят турецкие курорты из-за вируса Коксаки

    Ростуризм и Роспотребнадзор проверят турецкие курорты <nobr>из-за</nobr> вируса Коксаки

    Представители Ростуризма и Роспотребнадзора проведут инспекцию на курортах Турции на следующей неделе.

    Специалисты Ростуризма и Роспотребнадзора на следующей неделе отправятся в Турцию, чтобы провести проверку на курортах, где были зафиксированы случаи заражения вирусом Коксаки. Как сообщила ТАСС в кулуарах ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова, визит был запланирован давно, но его отложили из-за Курбан-байрама.

    Специалисты проведут проверки в тех местах, откуда пришло наибольшее число обращений. Предстоит выяснить, как отели обеспечивают безопасность здоровья туристов и как клиники проводят лабораторную диагностику.

    Попова добавила, что Роспотребнадзор отслеживает все случаи заражения российских туристов, и, если выяснится, что туроператоры не предупреждают клиентов об опасности, им будут грозить серьезные санкции.

    смотретьЧисло подхвативших Коксаки в Турции россиян возросло до 59
    Число подхвативших Коксаки в Турции россиян возросло до 59
    В настоящее время известно о 59 российских туристах, подхвативших в Турции вирус Коксаки. 11 августа Роспотребнадзор признал условия на юге Турции небезопасными, а Ростуризм объявил, что в связи с этим туристы могут расторгать договоры с операторами и получать компенсацию расходов.

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