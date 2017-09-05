Число подхвативших Коксаки в Турции россиян возросло до 59

Число россиян, которые заразились вирусом Коксаки в Турции, увеличилось до 59. Об этом сообщили в МИДе.
Все случаи заражения произошли в Анталье. Ранее Роспотребнадзор назвал этот регион небезопасным для здоровья отдыхающих.
При этом туроператоры не зафиксировали массовых отказов от поездок на турецкие курорты.
Вирус Коксаки передается водным, бытовым и воздушно-капельным путями. Болезнь проявляется в основном у детей до 10 лет. Основные симптомы — высокая температура, боль в горле и характерная сыпь.
При этом туроператоры не зафиксировали массовых отказов от поездок на турецкие курорты.
Вирус Коксаки передается водным, бытовым и воздушно-капельным путями. Болезнь проявляется в основном у детей до 10 лет. Основные симптомы — высокая температура, боль в горле и характерная сыпь.
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