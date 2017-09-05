Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.09, 07:52
    Число подхвативших Коксаки в Турции россиян возросло до 59. Турция, болезни, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧисло подхвативших Коксаки в Турции россиян возросло до 59

    Число подхвативших Коксаки в Турции россиян возросло до 59

    1 комментарий
    Число подхвативших Коксаки в Турции россиян возросло до 59

    Число подхвативших Коксаки в Турции россиян возросло до 59

    Число подхвативших Коксаки в Турции россиян возросло до 59

      Число россиян, которые заразились вирусом Коксаки в Турции, увеличилось до 59. Об этом сообщили в МИДе.

      Все случаи заражения произошли в Анталье. Ранее Роспотребнадзор назвал этот регион небезопасным для здоровья отдыхающих.

      При этом туроператоры не зафиксировали массовых отказов от поездок на турецкие курорты.

      Вирус Коксаки передается водным, бытовым и воздушно-капельным путями. Болезнь проявляется в основном у детей до 10 лет. Основные симптомы — высокая температура, боль в горле и характерная сыпь.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru