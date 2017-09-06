Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году

Генеральная прокуратура Украины расследует дело о Конституционном перевороте 2010 года, обвинение предъявлено
экс-президенту Виктору Януковичу.
Экс-президенту Украины предъявили обвинение в конституционном перевороте 2010 года.
В Киеве утверждают, что Виктор Янукович и экс-министр юстиции Александр Лавринович путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства захватили в стране власть. По мнению следствия, внесение изменений в Конституцию было незаконным. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.
Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины: «На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УК Украины экс-президенту В.Януковичу и экс-министру юстиции А.Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти».
После госпереворота на Украине в 2014 году против Януковича было выдвинуто несколько обвинений: в госизмене, пособничестве ведения агрессивной войны и изменении границ Украины. Сам экс-президент, который сейчас проживает в России, убежден, что нынешние киевские власти хотят свалить на него вину за развал страны и гражданскую войну.
Янукович был фактически отстранен от власти 22 февраля 2014 года после событий на Майдане. Президент бежал из Киева сначала на территорию Крыма, затем в Россию, где ему предоставили политическое убежище. Спустя несколько дней он обратился к руководству России с просьбой обеспечить ему личную безопасность «от действий экстремистов» в связи с поступающими угрозами расправы.
В Киеве утверждают, что Виктор Янукович и экс-министр юстиции Александр Лавринович путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства захватили в стране власть. По мнению следствия, внесение изменений в Конституцию было незаконным. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.
Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины: «На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УК Украины экс-президенту В.Януковичу и экс-министру юстиции А.Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти».
Департаментом спеціальних розслідувань ГПУ розслідується справа Конституційного перевороту 2010 року, який привів до зах…Опубликовано Юрій Луценко 5 сентября 2017 г.
После госпереворота на Украине в 2014 году против Януковича было выдвинуто несколько обвинений: в госизмене, пособничестве ведения агрессивной войны и изменении границ Украины. Сам экс-президент, который сейчас проживает в России, убежден, что нынешние киевские власти хотят свалить на него вину за развал страны и гражданскую войну.
Янукович был фактически отстранен от власти 22 февраля 2014 года после событий на Майдане. Президент бежал из Киева сначала на территорию Крыма, затем в Россию, где ему предоставили политическое убежище. Спустя несколько дней он обратился к руководству России с просьбой обеспечить ему личную безопасность «от действий экстремистов» в связи с поступающими угрозами расправы.
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