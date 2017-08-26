Иосиф Кобзон рассказал, где живет Виктор Янукович

Иосиф Кобзон рассказал, где в России живет беглый
экс-президент Украины Виктор Янукович.
Народный артист СССР Иосиф Кобзон рассказал в интервью изданию Dni.Ru, что Виктор Янукович в настоящее время живет в Подмосковье. Более того, беглый бывший президент Украины — его сосед. В настоящее время артист проживает в деревне Баковка Одинцовского района.
Иосиф Кобзон: «В Баковке забор к забору со мной — мы это сооружение в шутку называем „китайская стена“ — сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на Майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете!»
По мнению Кобзона, никакого секрета в том, что он сообщил прессе о местонахождении Януковича, нет. Артист считает, что «если захотят тебя достать, то достанут где угодно».
Иосиф Кобзон: «Но от кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно. И бронированные машины не помогут — ты же выходишь из нее, и башка остается. Вот пример — муж Максаковой (Денис Вороненков был застрелен киллером 23 марта), убитый в Киеве».
Также Кобзон отметил, что «уничтожил бы Януковича собственными силами — за то, что он допустил Майдан». «Нельзя было этого делать», — добавил он.
Напомним, что на Украине Виктора Януковича обвиняют в госизмене, пособничестве ведения агрессивной войны и изменении границ Украины. Сам он убежден, что нынешние киевские власти хотят свалить на него вину за развал страны и гражданскую войну.
Янукович был фактически отстранен от власти 22 февраля 2014 года после событий на Майдане. Президент бежал из Киева сначала на территорию Крыма, затем в Россию, где ему предоставили политическое убежище. Спустя несколько дней он обратился к руководству России с просьбой обеспечить ему личную безопасность «от действий экстремистов» в связи с поступающими угрозами расправы.
Иосиф Кобзон: «В Баковке забор к забору со мной — мы это сооружение в шутку называем „китайская стена“ — сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на Майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете!»
По мнению Кобзона, никакого секрета в том, что он сообщил прессе о местонахождении Януковича, нет. Артист считает, что «если захотят тебя достать, то достанут где угодно».
Иосиф Кобзон: «Но от кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно. И бронированные машины не помогут — ты же выходишь из нее, и башка остается. Вот пример — муж Максаковой (Денис Вороненков был застрелен киллером 23 марта), убитый в Киеве».
Также Кобзон отметил, что «уничтожил бы Януковича собственными силами — за то, что он допустил Майдан». «Нельзя было этого делать», — добавил он.
Напомним, что на Украине Виктора Януковича обвиняют в госизмене, пособничестве ведения агрессивной войны и изменении границ Украины. Сам он убежден, что нынешние киевские власти хотят свалить на него вину за развал страны и гражданскую войну.
Янукович был фактически отстранен от власти 22 февраля 2014 года после событий на Майдане. Президент бежал из Киева сначала на территорию Крыма, затем в Россию, где ему предоставили политическое убежище. Спустя несколько дней он обратился к руководству России с просьбой обеспечить ему личную безопасность «от действий экстремистов» в связи с поступающими угрозами расправы.
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