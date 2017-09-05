Один человек погиб после падения башенного крана в подмосковных Химках

Один человек погиб и как минимум двое пострадали в результате обрушения крана на стройке в Химках.
В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате падения башенного крана на стройке в подмосковных Химках. Поступает разная информация о пострадавших.
Источник в МЧС сообщил ТАСС, что пострадали три человека. По данным Минздрава Московской области, пострадавших двое. Сообщается также, что еще двое рабочих оказались заблокированы на высоте.
Ранее сообщалось, что экстренные службы проверяют информацию об обрушении башенного крана на стройке недалеко от торгового центра «Мега» в Химках. В пресс-службе подмосковного главка МЧС уточнили, что обрушение произошло при возведении крана на высоте 20 метров.
Источник в МЧС сообщил ТАСС, что пострадали три человека. По данным Минздрава Московской области, пострадавших двое. Сообщается также, что еще двое рабочих оказались заблокированы на высоте.
Ранее сообщалось, что экстренные службы проверяют информацию об обрушении башенного крана на стройке недалеко от торгового центра «Мега» в Химках. В пресс-службе подмосковного главка МЧС уточнили, что обрушение произошло при возведении крана на высоте 20 метров.
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