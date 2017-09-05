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  • 05.09, 10:54
    На стройке в подмосковных Химках рухнул башенный кран: видео. кран, Московская область, строительство, Химки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа стройке в подмосковных Химках рухнул башенный кран: видео

    На стройке в подмосковных Химках рухнул башенный кран: видео

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    На стройке в подмосковных Химках рухнул башенный кран: видео

    На стройке в подмосковных Химках рухнул башенный кран: видео

    На стройке в подмосковных Химках рухнул башенный кран: видео

      Очевидцы сообщают о пострадавших в результате падения башенного крана в Химках.

      В подмосковном городе Химки во вторник утром рухнул башенный кран. Как сообщают очевидцы, это произошло в районе дома 64 по улице Молодежной, на крупной стройке недалеко от торгового центра «Мега».

      По данным радио «Говорит Москва», один человек пострадал.

      Подмосковное управление МЧС проверяет информацию о происшествии. На место уже выехали спасатели, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ведомства.

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