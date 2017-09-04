Незначительный проигрыш по очкам сыграл на руку Шульцу в дебатах против Меркель

В Германии сторонники Ангелы Меркель сегодня празднуют ее победу — пока что на предвыборных дебатах. Против канцлера выступил ее главный политический противник — лидер
социал-демократов Мартин Шульц. Разные соцпоросы в разных долях фиксируют итоговое преимущество Меркель.
Эксперт по Германии и обозреватель НТВ Владимир Кондратьев отмечает, что такие теледебаты устраиваются в Германии с 2002 года. Для Меркель они уже четвертые. Журналисты, естественно, хотели, чтобы соперники не ограничились одной встречей. Но, говорят, что Меркель уперлась: или один раз, или вообще отказ от дебатов. Канцлер понимает, что в ораторском искусстве она явно уступает Шульцу.
Меркель по образованию физик, а Шульц — гуманитарий, изучал книжное дело, работал в издательстве, имел книжный магазин. Подготовился к дебатам он серьезно, подбирал цитаты, заучивал целые пассажи. Меркель ему явно уступала, порой была скованна, а Шульц пытался нападать, подобно Дональду Трампу в американской предвыборной кампании.
Результаты дебатов оцениваются в стране по-разному. Большинство считает, что победила Меркель. Однако, по мнению Кондратьева, незначительная победа Ангелы Меркель по очкам (32% против 29%) играет все же на руку Шульцу. Это связано с тем, что отставание его партии от партии Меркель перед дебатами было очень существенным (14%), а Шульц в последнее время сокращает разрыв.
В целом, несмотря на ряд острых моментов, дискуссия не выходила за рамки приличий, ведь оба политика принадлежат к коалиционным партиям. Большинство тех, кто ее смотрел, пришли к выводу, что особых различий между соперниками нет.
Меркель по образованию физик, а Шульц — гуманитарий, изучал книжное дело, работал в издательстве, имел книжный магазин. Подготовился к дебатам он серьезно, подбирал цитаты, заучивал целые пассажи. Меркель ему явно уступала, порой была скованна, а Шульц пытался нападать, подобно Дональду Трампу в американской предвыборной кампании.
Результаты дебатов оцениваются в стране по-разному. Большинство считает, что победила Меркель. Однако, по мнению Кондратьева, незначительная победа Ангелы Меркель по очкам (32% против 29%) играет все же на руку Шульцу. Это связано с тем, что отставание его партии от партии Меркель перед дебатами было очень существенным (14%), а Шульц в последнее время сокращает разрыв.
В целом, несмотря на ряд острых моментов, дискуссия не выходила за рамки приличий, ведь оба политика принадлежат к коалиционным партиям. Большинство тех, кто ее смотрел, пришли к выводу, что особых различий между соперниками нет.
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