Ангела Меркель одолела на дебатах своего главного оппонента

В Германии подводят итоги первых и единственных теледебатов, которые провели в преддверии сентябрьских выборов в бундестаг.

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В прямом эфире схлестнулись канцлер Германии Ангела Меркель и ее основной оппонент, лидер социал-демократов Мартин Шульц. Главной темой стал миграционный кризис. Шульц раскритиковал Меркель за то, что она впустила в Европу толпы беженцев из Африки и с Ближнего Востока.



Мартин Шульц: «Госпожа Меркель в недавнем интервью заявила, что она и сейчас бы поступила так же, как в 2015 году. Я не могу с этим согласиться, потому что мы совершили ошибку. Мы поставили наших европейских соседей перед фактом, и это привело к тому, что сегодня такие политики как премьер-министр Венгрии Орбан или лидер правящей партии Польши Качиньский, снимают с себя ответственность и оставляют нас, немцев, тех, кто платит за эти страны столько денег».



Ангела Меркель: «Ситуация тогда была драматической. И в той ситуации правительство отреагировало в соответствии с основным положением конституции: достоинство человека неприкосновенно».



Несмотря на все красноречие Шульца, зрители сочли, что победу в дебатах одержала все-таки Меркель. Об этом свидетельствуют результаты сразу нескольких соцопросов. Такая же расстановка сохраняется и в предвыборной гонке: за блок ХДС/ХСС готовы проголосовать порядка 40% избирателей, в то время как социал-демократов Шульца поддерживают 25% немцев.