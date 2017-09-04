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  • 04.09, 18:15
    Ангела Меркель одолела на дебатах своего главного оппонента. беженцы, выборы, Германия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАнгела Меркель одолела на дебатах своего главного оппонента

    Ангела Меркель одолела на дебатах своего главного оппонента

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    Ангела Меркель одолела на дебатах своего главного оппонента

    Ангела Меркель одолела на дебатах своего главного оппонента

    Ангела Меркель одолела на дебатах своего главного оппонента

      В Германии подводят итоги первых и единственных теледебатов, которые провели в преддверии сентябрьских выборов в бундестаг.

      В прямом эфире схлестнулись канцлер Германии Ангела Меркель и ее основной оппонент, лидер социал-демократов Мартин Шульц. Главной темой стал миграционный кризис. Шульц раскритиковал Меркель за то, что она впустила в Европу толпы беженцев из Африки и с Ближнего Востока.

      Мартин Шульц: «Госпожа Меркель в недавнем интервью заявила, что она и сейчас бы поступила так же, как в 2015 году. Я не могу с этим согласиться, потому что мы совершили ошибку. Мы поставили наших европейских соседей перед фактом, и это привело к тому, что сегодня такие политики как премьер-министр Венгрии Орбан или лидер правящей партии Польши Качиньский, снимают с себя ответственность и оставляют нас, немцев, тех, кто платит за эти страны столько денег».

      Ангела Меркель: «Ситуация тогда была драматической. И в той ситуации правительство отреагировало в соответствии с основным положением конституции: достоинство человека неприкосновенно».

      Несмотря на все красноречие Шульца, зрители сочли, что победу в дебатах одержала все-таки Меркель. Об этом свидетельствуют результаты сразу нескольких соцопросов. Такая же расстановка сохраняется и в предвыборной гонке: за блок ХДС/ХСС готовы проголосовать порядка 40% избирателей, в то время как социал-демократов Шульца поддерживают 25% немцев.

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