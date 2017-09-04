В Уфе из-за сильного ливня подтоплены квартиры и административные здания

Сильный ливень с грозой и градом обрушился на Уфу. Затоплены все крупнейшие автомагистрали, на дорогах
10-балльные пробки. Частично перекрыто движение по некоторым железнодорожным путям. Под водой оказались не только автомобили — уровень воды настолько высокий, что пострадали квартиры на первых этажах жилых домов.
Сильнейшие порывы ветра, ливень, град и гроза — этот день жители Уфы запомнят надолго. Сразу в нескольких районах под воду ушли дороги, тротуары, детские площадки. Ливневки не справляются, из уличной канализации в буквальном смысле бьют фонтаны. В домах протекают крыши, люди ведрами вычерпывают воду. Из торговых центров пришлось эвакуировать покупателей. Затоплены административные здания, в частности, помещения городского Росреестра. Автомобили не едут, а, скорее, плывут по дорогам. Пешеходов, которым не посчастливилось оказаться на улице, потоки воды сбивают с ног.
На кадрах одной из видозаписей из Уфы запечатлено, как очевидцы отчаянно пытаются помочь женщине с ребенком перейти улицу. Коляску сносит течением. На выручку поспел водитель экскаватора, который преградил путь потоку. После этого людям с коляской удалось добраться до тротуара.
Впрочем, перед тем, как стихия нанесла удар, экстренные службы предупреждали местных жителей. Говорили, что порывы ветра могут быть до 20 метров в секунду. Сообщали и о том, что ожидается сильный ливень. Правда, не все поверили в прогноз.
Из-за ливня были повреждены и некоторые участки железной дороги. Пострадавших среди пассажиров, к счастью, нет. Откачивать воду придется и из десятков городских учреждений. В частности, потоп застал врасплох посетителей многофункционального центра. Стихия подступила так быстро, что через несколько минут уровень воды в помещении поднялся больше чем на метр.
На улицы Уфы вышли тысячи коммунальщиков. Они расчищают тротуары от упавших деревьев и рекламных щитов, откачивают воду на основных магистралях города. Правда, пока что обстановка все еще непростая.
На кадрах одной из видозаписей из Уфы запечатлено, как очевидцы отчаянно пытаются помочь женщине с ребенком перейти улицу. Коляску сносит течением. На выручку поспел водитель экскаватора, который преградил путь потоку. После этого людям с коляской удалось добраться до тротуара.
Впрочем, перед тем, как стихия нанесла удар, экстренные службы предупреждали местных жителей. Говорили, что порывы ветра могут быть до 20 метров в секунду. Сообщали и о том, что ожидается сильный ливень. Правда, не все поверили в прогноз.
Из-за ливня были повреждены и некоторые участки железной дороги. Пострадавших среди пассажиров, к счастью, нет. Откачивать воду придется и из десятков городских учреждений. В частности, потоп застал врасплох посетителей многофункционального центра. Стихия подступила так быстро, что через несколько минут уровень воды в помещении поднялся больше чем на метр.
На улицы Уфы вышли тысячи коммунальщиков. Они расчищают тротуары от упавших деревьев и рекламных щитов, откачивают воду на основных магистралях города. Правда, пока что обстановка все еще непростая.
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