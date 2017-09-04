Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 04.09, 21:17
    В Уфе из-за сильного ливня подтоплены квартиры и административные здания. град, погода, Уфа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Уфе из-за сильного ливня подтоплены квартиры и административные здания

    В Уфе из-за сильного ливня подтоплены квартиры и административные здания

    1 комментарий
    В Уфе <nobr>из-за</nobr> сильного ливня подтоплены квартиры и административные здания

    В Уфе из-за сильного ливня подтоплены квартиры и административные здания

    В Уфе <nobr>из-за</nobr> сильного ливня подтоплены квартиры и административные здания

      Сильный ливень с грозой и градом обрушился на Уфу. Затоплены все крупнейшие автомагистрали, на дорогах 10-балльные пробки. Частично перекрыто движение по некоторым железнодорожным путям. Под водой оказались не только автомобили — уровень воды настолько высокий, что пострадали квартиры на первых этажах жилых домов.

      Сильнейшие порывы ветра, ливень, град и гроза — этот день жители Уфы запомнят надолго. Сразу в нескольких районах под воду ушли дороги, тротуары, детские площадки. Ливневки не справляются, из уличной канализации в буквальном смысле бьют фонтаны. В домах протекают крыши, люди ведрами вычерпывают воду. Из торговых центров пришлось эвакуировать покупателей. Затоплены административные здания, в частности, помещения городского Росреестра. Автомобили не едут, а, скорее, плывут по дорогам. Пешеходов, которым не посчастливилось оказаться на улице, потоки воды сбивают с ног.

      На кадрах одной из видозаписей из Уфы запечатлено, как очевидцы отчаянно пытаются помочь женщине с ребенком перейти улицу. Коляску сносит течением. На выручку поспел водитель экскаватора, который преградил путь потоку. После этого людям с коляской удалось добраться до тротуара.

      Впрочем, перед тем, как стихия нанесла удар, экстренные службы предупреждали местных жителей. Говорили, что порывы ветра могут быть до 20 метров в секунду. Сообщали и о том, что ожидается сильный ливень. Правда, не все поверили в прогноз.

      Из-за ливня были повреждены и некоторые участки железной дороги. Пострадавших среди пассажиров, к счастью, нет. Откачивать воду придется и из десятков городских учреждений. В частности, потоп застал врасплох посетителей многофункционального центра. Стихия подступила так быстро, что через несколько минут уровень воды в помещении поднялся больше чем на метр.

      На улицы Уфы вышли тысячи коммунальщиков. Они расчищают тротуары от упавших деревьев и рекламных щитов, откачивают воду на основных магистралях города. Правда, пока что обстановка все еще непростая.

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