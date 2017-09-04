Сильные ливни и град парализовали движение на улицах Уфы: видео

На столицу Башкирии обрушились ливни, грозы и град. Местами улицы города превратились в реки.
В Уфе из-за погодных условий движение на дорогах оказалось парализовано. На город обрушились сильные дожди с градом.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», днем в понедельник в городе образовались 10-балльные заторы. Движение встало на всех основных городских автомагистралях: проспекте Октября, проспекте Салавата Юлаева, а также на улицах Кирова, Коммунистической, Менделеева и Октябрьской Революции.
Жители города тем временем стали активно выкладывать в Сеть видеозаписи, на которых запечатлено буйство стихии. На одной из записей видно, как пара пыталась перенести коляску через бурный поток, образовавшийся на дороге, но в результате их снесло на несколько метров. На помощь им бросился неравнодушный автомобилист. На кадрах других роликов видно, что машины погружаются в воду почти на всю высоту колес, а местами в городе прошел крупный град.
В ГУ МЧС Башкирии подтвердили, что несколько улиц были подтоплены. Но в ведомстве уверяют, что в зоне подтопления нет социально-значимых объектов.
Некоторые жители города, несмотря на погодные условия, сохранили чувство юмора. В соцсетях посыпались шутки из-за подтоплений в городе.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», днем в понедельник в городе образовались 10-балльные заторы. Движение встало на всех основных городских автомагистралях: проспекте Октября, проспекте Салавата Юлаева, а также на улицах Кирова, Коммунистической, Менделеева и Октябрьской Революции.
Жители города тем временем стали активно выкладывать в Сеть видеозаписи, на которых запечатлено буйство стихии. На одной из записей видно, как пара пыталась перенести коляску через бурный поток, образовавшийся на дороге, но в результате их снесло на несколько метров. На помощь им бросился неравнодушный автомобилист. На кадрах других роликов видно, что машины погружаются в воду почти на всю высоту колес, а местами в городе прошел крупный град.
Пробки 10 баллов,половина города ушла под воду,почти весь город стоит.— BlurryFace (@Nymphadora_arrr) 4 сентября 2017 г.
Это Уфа,мы все умрем,мухах
Уфа поплыла https://t.co/d7kUZ8PIZd pic.twitter.com/li1Yqbrpnd— Илья Пилот ✈ (@ilya_pilot) 4 сентября 2017 г.
#уфа просто затоплена водой, как и мои новые дорогущие ботинки 😑😑😑— your own space💎 (@Elya_1pir) 4 сентября 2017 г.
В ГУ МЧС Башкирии подтвердили, что несколько улиц были подтоплены. Но в ведомстве уверяют, что в зоне подтопления нет социально-значимых объектов.
Некоторые жители города, несмотря на погодные условия, сохранили чувство юмора. В соцсетях посыпались шутки из-за подтоплений в городе.
Типичная Уфа при потопе pic.twitter.com/246ajAmoAs— кИмуша (@v_viy) 4 сентября 2017 г.
Уфа как большой аквапарк— Элв (@AmElvina1830) 4 сентября 2017 г.
Уфа = Атлантида. Скоро тоже уйдем под воду 😅— Tsunami 😅 (@butmen1) 4 сентября 2017 г.
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