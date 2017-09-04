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  • 04.09, 18:16
    Сильные ливни и град парализовали движение на улицах Уфы: видео. Башкирия, Уфа, град, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСильные ливни и град парализовали движение на улицах Уфы: видео

    Сильные ливни и град парализовали движение на улицах Уфы: видео

    2 комментария
    Сильные ливни и град парализовали движение на улицах Уфы: видео

    Сильные ливни и град парализовали движение на улицах Уфы: видео

    Сильные ливни и град парализовали движение на улицах Уфы: видео

      На столицу Башкирии обрушились ливни, грозы и град. Местами улицы города превратились в реки.

      В Уфе из-за погодных условий движение на дорогах оказалось парализовано. На город обрушились сильные дожди с градом.

      По данным сервиса «Яндекс.Пробки», днем в понедельник в городе образовались 10-балльные заторы. Движение встало на всех основных городских автомагистралях: проспекте Октября, проспекте Салавата Юлаева, а также на улицах Кирова, Коммунистической, Менделеева и Октябрьской Революции.

      Жители города тем временем стали активно выкладывать в Сеть видеозаписи, на которых запечатлено буйство стихии. На одной из записей видно, как пара пыталась перенести коляску через бурный поток, образовавшийся на дороге, но в результате их снесло на несколько метров. На помощь им бросился неравнодушный автомобилист. На кадрах других роликов видно, что машины погружаются в воду почти на всю высоту колес, а местами в городе прошел крупный град.










      В ГУ МЧС Башкирии подтвердили, что несколько улиц были подтоплены. Но в ведомстве уверяют, что в зоне подтопления нет социально-значимых объектов.

      Некоторые жители города, несмотря на погодные условия, сохранили чувство юмора. В соцсетях посыпались шутки из-за подтоплений в городе.








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