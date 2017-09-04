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  • 04.09, 19:46
    Допинг-инспекторы получили допуск в закрытые города России. допинг, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДопинг-инспекторы получили допуск в закрытые города России

    Допинг-инспекторы получили допуск в закрытые города России

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    Допинг-инспекторы получили допуск в закрытые города России

    <nobr>Допинг-инспекторы</nobr> получили допуск в закрытые города России

      Закрытые города России откроют для допинг-инспекторов. Об этом стало известно на заседании Независимой антидопинговой комиссии, на котором обсудили, как идет борьба с применением запрещенных препаратов.

      Министр спорта РФ Павел Колобков пояснил, что в таких городах проживают от 4 до 15 спортсменов.

      Павел Колобков: «Минспортом приняты меры по разрешению инспекторам допинг-контроля, имеющим российское гражданство, на посещение закрытых территориально-административных образований для проведения антидопинговых мероприятий. На данный момент этот вопрос решен, Минспорт осуществляет координацию этой работы совместно с РУСАДА, у нас есть ряд нормативных документов для осуществления допуска инспекторов. Количество спортсменов, проживающих на этих территориях, колеблется от 4 до 15 человек».

      Колобков также рассказал об изменениях в Российском антидопинговом агентстве. Там появится отдел для работы с информаторами. Сообщить о нарушениях можно будет не только лично, но и по телефону или электронной почте. По словам главы Минспорта, такая система уже действует в федерации легкой атлетики.

      Из других новшеств — добровольные тесты на допинг. Они необходимы, чтобы увеличить количество проб.

      Виталий Смирнов, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии: «Национальный план позволит не только восстановить доверие международного спортивного сообщества, но и искоренить причины и условия, порождающие использование допинга в российском спорте. В нем содержится целый ряд предложений по-настоящему революционных не только для России, но и на мировом уровне».

      Глава антидопинговой комиссии надеется, что эти меры позволят восстановить авторитет РУСАДА в мире. Два года назад агентство потеряло аккредитацию из-за многочисленных нарушений.

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