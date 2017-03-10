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  • 10.03, 08:37

WADA запускает мобильное приложение для сбора информации о приеме допинга

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WADA запускает мобильное приложение для сбора информации о приеме допинга

WADA запускает мобильное приложение для сбора информации о приеме допинга

WADA запускает мобильное приложение для сбора информации о приеме допинга

Сообщить о допинговых нарушениях в спорте теперь сможет любой желающий. Стать информатором позволит мобильное приложение Speak Up!, которое запускает Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Представители WADA заявили, что любой, кто сообщит о нарушениях, будет считаться информатором агентства и может больше не сотрудничать с организацией после того, как поделится сведениями о приеме допинга. Если же человек захочет продолжить работу с Всемирным антидопинговым агентством, ему предложат подписать специальное соглашение, после чего он станет осведомителем.

Оливье Ниггли, генеральный директор WADA: «Как мы полагаем, приложение побудит информаторов и осведомителей больше сообщать о предполагаемых допинговых нарушениях».

Прошлой осенью совет WADA утвердил новую программу, касающуюся деятельности, защиты и поддержки информаторов агентства. Ранее WADA на основе сведений, полученных от бывшего сотрудника РУСАДА Виталия Степанова и его жены, бегуньи Юлии Степановой, провело расследование. Степановы сообщили о том, что российские легкоатлеты принимают допинг. После длительных разбирательств российских спортсменов отстранили от международных соревнований, в том числе от Олимпиады в Рио.

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